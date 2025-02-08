CHP, Sadece Kendilerine Kapatılan Galata İçin Israrcı: Filistin Mitingi İçin Net Çağrı

CHP 9 Şubat Pazar günü Galata Köprüsü'nde Trump'ın Gazze tehcirine tepki yürüyüşü yapmak için İstanbul Valiliği'ne başvurdu.

TÜGVA'nın Filistin yürüyüşü için Galata Köprüsü'ne izin veren İstanbul Valiliği, CHP'nin "Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü" için yaptığı başvuruyu, bölgenin eylem için izin verilen alanlardan biri olmadığı gerekçesiyle reddetti.

CHP EYLEMDE ISRARCI

Bu gelişmenin ardından CHP’nin tavrı merak konusu olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eylemi, daha önce duyurdukları noktada gerçekleştireceklerini duyurdu.

Özgür Çelik, basın açıklaması için saat ve adres de verdi. Çelik, basın açıklaması için 9 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Galata Köprüsü Eminönü ayağında bir araya geleceklerini açıkladı.

Özgür Çelik’in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

““Nehirden Denize Özgür Filistin” şiarıyla buluşuyoruz!

Filistin halkına yıllardır uygulanan zulmün ve katliamın karşısında durmak için, “Filistinlileri Gazze’den tehcir etmek isteyenlere “dur” demek için, Gazze’yi istismar edenlerin iki yüzlü politikalarına karşı basın açıklamasında buluşuyoruz.”

“Nehirden Denize Özgür Filistin” şiarıyla buluşuyoruz!



Filistin halkına yıllardır uygulanan zulmün ve katliamın karşısında durmak için, “Filistinlileri Gazze’den tehcir etmek isteyenlere “dur” demek için, Gazze’yi istismar edenlerin iki yüzlü politikalarına karşı basın… pic.twitter.com/69p72zpRUa — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 8, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP, 9 Şubat 2025 tarihinde Trump'ın Gazze’ye yönelik yaptığı açıklamalarına tepki göstermek amacıyla 13.30 ila 14.30 saatleri arasında “Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü” çağrısıyla eylem düzenleme kararı almıştı.

CHP’nin yürüyüş için Galata Köprüsü’nü adres gösterirken, yapılan resmi başvuru İstanbul Valiliği tarafından bölgenin eylem ve etkinlikler için izin verilen alanlar arasında olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.