CHP'li Erhan Adem Deprem Bölgesindeki Kara Tabloya İşaret Etti: 'Böyle Giderse Tarım Tamamen Bitecek'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen afetzedeler halen birçok problemle boğuşurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin durumunu dile getirdi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Adem, "Depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticinin feryadını duymamakta ısrar ediyor. Çiftçi unutuldu, üretici sahipsiz bırakıldı, tarımsal işletmeler kaderine terk edildi” dedi.

Deprem bölgesindeki üreticilerin ‘sahipsiz’ kaldığının altını çizen Adem, “Çiftçi hâlâ umutsuz, tarım sektörü ise yok olmanın eşiğinde. Depremin ilk gününden itibaren üretim yapmaya devam etmek için direnen çiftçilerimiz, hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, tarımsal işletmelerimiz ne yazık ki iktidarın gözünde yok hükmünde. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticinin feryadını duymamakta ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ziyaretlerde çiftçinin halen çaresiz olduklarını gördüklerini ifade eden CHP’li Adem, “Yıkılan ahırlarını kendi imkânlarıyla tamir etmeye çalışanlar, hasat zamanı geldiğinde işçi bulamayanlar, zararını karşılayacak destekleri alamayanlar, sulama sistemleri çökmüş olduğu için tarlasını ekemeyenler… Liste uzayıp gidiyor. Deprem, yalnızca evleri, yolları ve binaları değil, aynı zamanda Türkiye’nin gıda üretimini ve kırsal ekonomisini de derinden sarstı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bu enkazın altında kalan üreticiyi görmek istemiyor” diye yazdı.

'BAKANLIK YETKİLİLERİ HAMASET YAPIYOR'

Adem, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

Bakanlık yetkilileri, bol bol hamaset yapıyor, ‘şu kadar destek verdik, bu kadar yardım yaptık’ diye rakamlarla göz boyamaya çalışıyor. Ancak sahaya indiğinizde gerçek çok farklı! Depremzede üreticilerimiz, tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, açıklanan rakamların sahada karşılığının olmadığını haykırıyor. Depremden önce zaten zor durumda olan tarım sektörü, felaket sonrası tamamen sahipsiz bırakılmış durumda. Çiftçiye özel destek programı yok, yeniden üretime geçmeleri için güçlü bir ekonomik destek yok, kırsal bölgelerde kaybolan işgücünü yerine koyacak politikalar yok! Üstüne üstlük, bölgedeki tarım arazileri ve doğal alanlar rant uğruna betona kurban ediliyor!

Bakanlık yetkilileri ekran karşısına çıkıp “şu kadar destek verdik” diyerek rakamlarla göz boyamaya çalışıyor. Ancak gerçek şu ki, sahada çiftçinin cebine giren tek bir kuruş bile yok! Depremzede üretici, devletin sunduğunu iddia ettiği desteklerden faydalanamıyor çünkü ya verilen destek göstermelik ya da bürokratik engellerle üreticiye ulaşmıyor.

Deprem bölgesi sadece konutlardan ibaret değil! Orada yaşayan milyonlarca insanın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ancak yanlış politikalar yüzünden üretici toprağını terk ediyor. Tarımsal üretim alanları hızla yapılaşmaya açılıyor. İktidar, üreticiye destek vermek yerine, deprem bahanesiyle tarım arazilerini ranta kurban ediyor!

Bölgede tarımsal üretimin bu hâle gelmesinin en büyük nedeni, merkezi yönetimin tarımı ve kırsal alanları yok sayan politikalarıdır. Depremin ilk günlerinden itibaren üretimin devam edebilmesi için kapsamlı projeler hazırlanması gerekirdi. Ama iktidar bunu yapmadı! Bugün bölgede çiftçi, üretmekten vazgeçme noktasına gelmiş durumda. Göç veren bu illerde tarım işçisi bulmak bile imkânsız hale geldi. Tarım Bakanlığı, çiftçiye özel destek paketleri açıklamak yerine hâlâ genel geçer politikalarla günü kurtarmaya çalışıyor.

'DEPREM BÖLGESİNDE TARIM TAMAMEN BİTECEK'

Bu politikasızlık devam ederse, deprem bölgesinde tarım tamamen bitecek! Üretici toprağını terk edecek, şehirler büyük bir kıtlık riskiyle karşı karşıya kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, derhal deprem bölgesine özel bir tarımsal kalkınma programı açıklamalıdır. Tarımsal işletmeler için özel teşvikler sağlanmalı, yıkılan sulama altyapıları hızla onarılmalı, üreticinin elindeki ürünlerin değerlendirilmesi için yeni pazar olanakları yaratılmalıdır. Çünkü bu ülkenin geleceği, kendi üreten çiftçisine sahip çıkmakla mümkündür.

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! Depremzede üreticiyi kaderine terk edenleri de, yapılan yanlışları da her zaman dile getirmeye devam edeceğiz. Tarımın ve kırsalın yok sayılmasına izin vermeyeceğiz!"

Kaynak: Haber Merkezi