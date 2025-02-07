İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Galata’daki 'Gazze' Yürüyüşüne İzin Çıkmadı

İstanbul Valiliği, CHP’nin Galata’daki Filistin yürüyüşüne “belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları” arasında olmadığı gerekçesiyle izin vermedi.

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İstanbul Valiliği'nden CHP'nin Galata’daki 'Gazze' Yürüyüşüne İzin Çıkmadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik girişimlerine ilişkin 9 Şubat Pazar günü saat 13:00’te Galata Köprüsü’nde basın açıklaması yapmak; saat 13:30-14:30 arasında ise “Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü” düzenlemek için İstanbul Valiliği’nden izin istedi.

İstanbul Valiliği, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Galata Köprüsü’nde basın açıklaması ve yürüyüş yapılmasına izin vermedi. Valilik, Galata Köprüsü’nün “belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları” arasında olmadığı gerekçesini sundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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