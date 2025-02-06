Trump, Gazze Planında Kararlı, 'Geçici Olarak...'

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazzelilerin ‘geçici olarak’ başka yerle yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Dünya çapında büyük tepki çeken bu gelişmeye dair Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Sözcü Leavitt, Trump’ın bu konuda kararlı olduğunu teyit edebilirim şeklinde konuştu.

Trump, Gazze Planında Kararlı, 'Geçici Olarak...'

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere ‘geçici olarak’ yerleştirilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi. Karoline Leavitt, “Başkan'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim” ifadeleriyle Trump’ın kararlı olduğunu belirtti.

Trump, Gazze Planında Kararlı, 'Geçici Olarak...' - Resim : 1

FİLİSTİNLİLER, MISIR VE ÜRDÜN’E YERLEŞTİRİLEBİLİR

Bu süreçte Trump'ın, başta Mısır ve Ürdün'le görüşmeler yaptığını ve bu iki ülkenin Filistinlilerin geçici olarak buralara yerleştirilebilmesine olumlu bakacaklarını umduklarını belirten Leavitt, “Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızdan, özellikle de Mısır ve Ürdün'den, evlerini yeniden inşa edebilmemiz için Filistinli mültecileri geçici olarak kabul etmelerini beklediğini çok açık bir şekilde ifade etti” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Gazze Planında Kararlı, 'Geçici Olarak...' - Resim : 2

TRUMP ÜRDÜN KRALI İLE BİR ARAYA GELECEK

Leavitt, gelecek hafta Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geleceğini kaydederek, bu görüşmede Gazze'nin yeniden inşası sürecine ilişkin detayların ele alınacağını belirtti.

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Kaynak: DHA

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