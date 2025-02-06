Şiddetli Sarsıntılar Arttı! Ege'de Yarım Saat Arayla İki 4.6'lık Deprem

Ege Denizi'nde 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Dün gece 4 ve üzeri depremlerin sayısı sıklaştı. Yunanistan adalarının bulunduğu alan gece gündüz sallanıyor.

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Şiddetli Sarsıntılar Arttı! Ege'de Yarım Saat Arayla İki 4.6'lık Deprem

Ege Denizi'nde 28 Ocak tarihinden bu yana sismik hareketlilik devam ediyor. Yunanistan adalarında yaşanan depremler nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Santorini Adası'nda bulunan volkanın patlama ihtimali üzerinde duruluyor. 7 ve üzeri büyüklükteki olası bir depremde ise Türkiye'nin Ege kıyılarının da tsunami riski altında olduğu belirtiliyor. Yunanistan adaları, Yunanistan'ın ana karasına ve Türkiye'ye hemen hemen eşit mesafede bulunuyor.

Şiddetli Sarsıntılar Arttı! Ege'de Yarım Saat Arayla İki 4.6'lık Deprem - Resim : 1

Ege Denizi'nde korkutan depremler gece gündüz sürüyor. Dün gece 4 ve üzeri depremlerin sayısı arttı.

4 VE ÜZERİ DEPREMLER ARTTI

AFAD'ın verilerine göre saat 01.57'de 4.2, 04.41'de 4.1, 05.02'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.24'te 4.4, 05.54'te 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Şiddetli Sarsıntılar Arttı! Ege'de Yarım Saat Arayla İki 4.6'lık Deprem - Resim : 2

PEŞ PEŞE 4 ŞİDDETLİ DEPREM

Saat 06.19'da 4.4, 06.23'te 4.6, 06.33'te 4.4 büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı. Depremlerin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Saat 06.36'da ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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