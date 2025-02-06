Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Cepheden Kaçıyor

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'i kabul etti. Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yapılan ikili görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, ülkesine sağladığı yardımlardan dolayı İngiltere'ye teşekkür eden Zelenskiy, ocak ayında Ukrayna ile İngiltere arasında imzalanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının önemini vurguladı. Taraflar toplantıda ayrıca Rusya Federasyonu'na, özellikle petrol ve savunma sanayisine yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılması konularını ayrıntılı görüştü.

UKRAYNA'YA 2 MİLYAR STERLİN YARDIM

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim görüşümüz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in şimdilik herhangi bir müzakereye girmek istemediği yönünde. Bu nedenle, bu korkunç savaşta mücadele ederken size elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam ediyoruz ve diğer ortaklarımızı da aynısını yapmaya teşvik ediyoruz."

"100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının uygulanması çalışmalarına da değinen Lammy, anlaşmanın, savaş döneminde ve ondan sonrasında İngiltere'nin Ukrayna'ya yönellik askeri, insani ve ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşımasını öngördüğünü bildirdi.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmek için 2 milyar sterlin tutarında fon ayıracağı da aktarılarak, "Hükümetler arasındaki ilgili anlaşma dün Ukrayna Radası (Parlamento) tarafından onaylandı." ifadesi kullanıldı.

KURSK BÖLGESİNE SALDIRI NEDEN ÖNEMLİ?

Zelenskiy, görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, savaşı sona erdirmek için gereken adımlar hakkında konuştu. Ukrayna ordusunun 6 ay önce Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı düzenleyerek bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiğini hatırlatan Zelenskiy, bu bölgeye yönelik saldırının, daha sonra Rusya ile yapılacak olası müzakereler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Zelenskiy, "Çok önemli bir operasyon. Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir anlaşmaya vardığımızda Rusların, Ukrayna'ya Kursk yönü konusunda ne gibi şartlar getireceğini göreceksiniz. Bu çok önemli bir adımdı." diye konuştu. Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ilerleyen süreçte bu bölgede Ukrayna'nın kontrolündeki yerleşim yerlerini geri almasının imkansız olduğunu savundu.

Ülkesine karşı savaşan Kuzey Koreli askerlere değinerek, onların cepheden ayrılmaya çalıştıklarını kaydeden Zelenskiy, "Koreliler (Kuzey Koreliler), onlardan kaçıyor, bunu görebiliyoruz." dedi.

Putin'in savaşı sürdürmek istediğini ve bu yönde Belarus üzerinden Polonya veya Baltık ülkelerine provokasyon girişiminde bulunabileceğini belirten Zelenskiy, "Göreceksiniz, (Rusya) ilkbaharda, yazın veya sonbaharda Belarus topraklarına kuvvetlerini konuşlandıracak. Bir saldırının olup olmayacağını bilmiyorum ancak her halükarda Belarus'u bir savaşa sürükleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA