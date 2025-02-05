Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in yaklaşık 16 aydır devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 8'i enkaz altından çıkarılan 12 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 16. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 12 kişinin cansız bedeni ile 11 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 8'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 47 bin 552'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 629'a çıktı.

Kaynak: AA