Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) başkent Şam’ı ele geçirmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından yaşanan süreçte Suriye’nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara dün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Şara, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği misafirperverlik ve sıcak karşılama için şükranlarını ifade etti.

'EN DERİN ŞÜKRANLARIMI SUNARIM'

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dost Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ileriki dönemde siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında Türkiye ile koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çıkarları destekleyen iş birliğinin artırılması temenni edildi.

Kaynak: AA