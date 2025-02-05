ABD Ordusu Suriye'den Çekiliyor

ABD medyasından çıkan haberlere göre Donald Trump'ın söylemleri sonrası Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Suriye'den çekilmek için 30, 60 ve 90 günlük bir planlar hazırladı.

NBC News'e konuşan iki ABD'li savunma yetkilisi Savunma Bakanlığı'nın tüm ABD askerlerini Suriye'den çekmek için planlama yaptığını söyledi. Üst düzey isimler, Trump ve ona yakın yetkililerin kısa bir süre önce ABD askerlerini Suriye'den çekmek istediklerini söylediklerini, Pentagon yetkililerinin ise 30, 60 ya da 90 gün içinde tamamen çekilme planlarını hazırlamaya başladıklarını belirtti.

2019'DA NE OLMUŞTU?

2019'un sonlarında Trump, Savunma Bakanı James Mattis'e tüm ABD askerlerini Suriye'den çekme talimatı vermiş, plana karşı çıkan Mattis ise istifa etmişti. ABD askerlerinin çoğunu geri çeken Trump, daha sonra askerleri geri taşımıştı.

Kaynak: Haber Merkezi