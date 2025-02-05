Brüksel'de Metroda Silahlı Saldırı! Polis Her Yerde Saldırganları Arıyor

Brüksel'de metro istasyonu önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganlar kaçarken saldırıda yaralanan olmadı. Belçika polisi her yerde saldırganları arıyor.

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Brüksel'de Metroda Silahlı Saldırı! Polis Her Yerde Saldırganları Arıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel’de bir metro istasyonu önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Belçika polisi, saldırganların metro istasyonuna kaçtığını ve hala metro tünellerinde saklanıyor olabileceklerini ifade etti.

Saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi. Hem yerel polis hem de federal demiryolu polisi bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik önlemleri kapsamında Clemenceau istasyonu kapatıldı.

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Kaynak: DHA

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