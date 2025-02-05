Paris'teki Atatürk Büstüne Çirkin Saldırı

Paris'te bulunan Atatürk büstüne çirkin bir saldırıda bulunulduğu bildirildi. Saldırıda, büst, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek, duvarlara terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldı.

Paris'teki Atatürk Büstüne Çirkin Saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin projesi olarak hayata geçirilen Atatürk büstüne saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda yerinden sökülüp tahrip edilen büstün bulunduğu derneğin duvarlarına da PKK terör örgütü lehine yazılar yazıldığı aktarıldı. Kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıya yönelik soruşturma başlatıldı.

Türkiye’nin dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine banliyösünde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kültür ve Tanıtma Müşavirliği iş birliğiyle Paris Trabzonlular Derneği’nin hayata geçirdiği Atatürk büstü saldırıya uğradı. Konuya ilişkin açıklamaya göre büst, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilerek, duvarlara terör örgütü PKK lehine sloganlar yazıldı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği, hukuki süreci takip ederken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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