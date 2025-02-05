ABD'de Dış Ticaret Açığında Büyük Artış

ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 918,4 milyar dolara çıktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 24,7 artışla 98,4 milyar dolara ulaşırken, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının, bu dönemde 96,5 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, Kasım 2024'te 78,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'nin ithalatı geçen yıl aralıkta yüzde 3,5 arttı ve 364,9 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Ülkenin ihracatı ise aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalışla 266,5 milyar dolara indi. ABD'nin dış ticaret açığı 2024 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 918,4 milyar dolara çıktı.



Ülkenin ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla 3,2 trilyon dolara, ithalatı yüzde 6,6 yükselerek 4,1 trilyon dolara ulaştı.

ÇİN'E KARŞI DURUM NE?

ABD'nin Çin karşısında verdiği mal ticareti açığı geçen yıl yaklaşık yüzde 6 arttı ve 295,4 milyar dolara yükseldi. Avrupa Birliği karşısında verilen mal ticareti açığı da aynı dönemde yüzde 13'e yakın artışla 235,6 milyar dolar oldu.

Ülkenin 2024'te Meksika'ya karşı verdiği mal ticareti açığı yaklaşık yüzde 13 artarak 171,8 milyar dolara çıkarken, Kanada'ya ise yüzde 1 azalışla 63,3 milyar dolara indi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (123,5 milyar dolar), İrlanda (86,7 milyar dolar), Almanya (84,8 milyar dolar), Tayvan (73,9 milyar dolar), Japonya (68,5 milyar dolar), Güney Kore (66 milyar dolar), Hindistan (45,7 milyar dolar), Tayland (45,6 milyar dolar), İtalya (44 milyar dolar), İsviçre (38,5 milyar dolar), Malezya (24,8 milyar dolar), Endonezya (17,9 milyar dolar), Fransa (16,4 milyar dolar), Avusturya (13,1 milyar dolar) ve İsveç (9,8 milyar dolar) yer aldı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (55,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (47,3 milyar dolar), Hong Kong (21,9 milyar dolar), Avustralya (17,9 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (11,9 milyar dolar) oldu.

Kaynak: AA