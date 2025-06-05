Otobüs Şoförleri Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Denetimde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliğine yönelik radikal önlemleri ve yeni yaptırımları duyurdu. Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 3 bin gizli yolcunun otobüslerde denetim yapacağını bildirdi.

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Otobüs Şoförleri Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Denetimde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Habertürk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Trafik güvenliği, Kurban Bayramı tedbirleri, yeni cezai yaptırımlar ve suçla mücadele konularında kapsamlı bilgiler veren Yerlikaya, hedeflerinin "trafikte sıfır can kaybı" olduğunu vurguladı.

3 BİN GİZLİ YOLCU

Kurban Bayramı'nda 68 binden fazla güvenlik personeli görev yapacak. Yol güvenliğini artırmak için bu bayrama özel 3 bin gizli yolcu, otobüslerde denetim yapacak. Ayrıca 1485 mobil radar aracı, havadan ve karadan denetim sağlayacak.

Otobüs Şoförleri Dikkat! Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: 3 Bin Gizli Yolcu Denetimde - Resim : 1

CEZALAR BELLİ OLDU

Bakan, trafik ihlallerine yönelik cezaların caydırıcı şekilde artırıldığını duyurdu:

  • Ters yönde araç kullanmak otoyolda 90 bin TL,
  • Makas atmak ve konvoyda yolu kapatmak 90 bin TL ceza, 60 gün ehliyet ve araç men,
  • Köprü ve tünelde araç durdurarak eğlenenlere 180 bin TL ceza,
  • Ambulans ve itfaiyeye yol vermemek 46 bin TL'ye kadar para cezası,
  • Cep telefonu kullanımı 30 gün ehliyete el koyma,
  • Kırmızı ışık ihlali altıncı kez yapılırsa ehliyet iptali,
  • Sürücü belgesiz araç kullanımı 40 bin ila 200 bin TL arası ceza,
  • Drift yapanlara 140 bin TL ceza ve araca el koyma uygulanacak.

Yerlikaya, "Yollarımız iyi, araçlarımız modern; eksik olan tek şey trafik kültürümüz" diyerek yeni dönemde trafik kurallarına uymayanlara karşı daha sert önlemler alınacağını söyledi. Trafik polislerine verilen yaka kameralarının sayısının da yıl sonuna kadar 111 bini aşacağı belirtildi.

Tüm düzenlemelerin Meclis süreci tamamlandıktan sonra 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Yerlikaya, "Tuzak değil, hayat kurtaran denetim yapıyoruz" diyerek vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

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Kaynak: Habertürk

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