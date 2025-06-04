Hakkari'de Askerleri Taşıyan Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker hafif yaralandı. Kaza, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, midibüste bulunan askerlere ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaralıların tamamının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Yol güvenliği açısından geçici önlemler alınırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA