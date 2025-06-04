İran'dan Acı Haber! Milli Sporcumuz Hayatını Kaybetti

İran’ın Tebriz kentinde 27-31 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025 Tour of Iran (Azarbaijan) bisiklet yarışının 5. etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü trajik bir kaza meydana geldi. Spor Toto Bisiklet Takımı’nın 21 yaşındaki milli sporcusu Mustafa Ayyorkun, yarış sırasında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede boynunda çatlak tespit edilen Ayyorkun, üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak, sağlık durumunun olumlu seyrettiği belirtilmesine rağmen, 3 Haziran gecesi ani bir şekilde hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, acı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kazanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Süreci titizlikle takip ettik. Hastaneden aldığımız bilgiler, sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve durumunun stabil seyrettiği yönündeydi. Ancak ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi. Çok üzgünüz” ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK’TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 Tour of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcumuz Mustafa Ayyorkun’un vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Milli sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

MUSTAFA AYYORKUN KİMDİR?

2004 doğumlu Mustafa Ayyorkun, Türk bisikletinin yükselen yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu. Spor Toto Bisiklet Takımı’nda yarışan genç sporcu, sprint yetenekleriyle dikkat çekiyordu. Milli bisikletçi Ahmet Örken’in kuzeni olan Ayyorkun, Türkiye Şampiyonası’nda U23 bireysel zamana karşı yarışında 4’üncülük ve Mersin Turu’nda puan klasmanında 8’incilik gibi önemli başarılara imza atmıştı.

Ayyorkun’un vefatı, Türk spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Bisiklet topluluğu ve sevenleri, sosyal medyada genç sporcu için başsağlığı mesajları paylaşırken, olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA