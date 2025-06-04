Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırdılar! Dakikalarca Darp Edildi, Silah Çekildi... Suç Makinası Serbest Bırakıldı

Bursa’da milli sporcu Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmayı reddettiği için mobbinge uğradı, silahla tehdit edildi ve darp edildi. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir spor salonunda çalışan milli sporcu Semih Topçu, izinli gününde çalışmayı reddettiği için işletme sahibi Baki K. tarafından mobbinge maruz kaldı. Vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalya sahibi Topçu, işletme sahibinin fazla mesai talebini kabul etmeyince telefonla hakaretlere uğradı.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırdılar! Dakikalarca Darp Edildi, Silah Çekildi... Suç Makinası Serbest Bırakıldı - Resim : 1

İddiaya göre, Baki K., Topçu’yu iş yerine çağırarak odasında silah çekip tehditler savurdu. Ardından korumalarına “Vur” emri veren Baki K.’nin talimatıyla Topçu, dakikalarca tekme tokat darp edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, milli sporcunun sakinliğini koruyarak istifini bozmaması dikkat çekti. Saldırı sonucu Topçu’nun vücudunda kırıklar oluştu.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırdılar! Dakikalarca Darp Edildi, Silah Çekildi... Suç Makinası Serbest Bırakıldı - Resim : 2

SUÇ MAKİNASI SERBEST

Yaşadığı mağduriyet üzerine Topçu, işletme sahibi Baki K. ve koruması Yusuf İslam D.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Baki K., mahkemece ev hapsine çarptırıldı ancak 2,5 ay sonra serbest bırakıldı. 13 suç kaydı bulunan ve 10 gün firar eden koruma Yusuf İslam D. ise teslim olduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırdılar! Dakikalarca Darp Edildi, Silah Çekildi... Suç Makinası Serbest Bırakıldı - Resim : 3

SEMİH TOPÇU KİMDİR?

Bursa’da 13 yıldır vücut geliştirme sporuyla uğraşan Semih Topçu, pandemi döneminde spor salonlarının kapalı olması nedeniyle evinin 15 metrekarelik odasında antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Sırbistan’da düzenlenen “Elite Procard” yarışmasında şampiyonlar şampiyonu olan Topçu, badmintonda da altın madalya kazanarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Milli Sporcuya Pusu Kurup Saldırdılar! Dakikalarca Darp Edildi, Silah Çekildi... Suç Makinası Serbest Bırakıldı - Resim : 4

Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Topçu’nun yaşadığı mağduriyet ve şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılması tartışma konusu oldu.

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Kaynak: İHA

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