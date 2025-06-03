Şiddet Bu Kez Bir Anneyi Buldu! Çocuklarının Gözü Önünde Dehşeti Yaşadı

Türkiye'de şiddet olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Marmaray'ın ardından bu kez Mersin'de bir anne, 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte gittiği parkta darbedildi. Sol gözünün alt kısmı moraran kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, olay anına ait arbede görüntüleri kameralara yansıdı.

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Türkiye'de son dönemde artan şiddet olayları, toplumun farklı kesimlerinde derin endişelere yol açıyor. Bireysel silahlanma, organize suç gruplarının faaliyetleri ve gençler arasında yaygınlaşan şiddet eğilimleri, ülke genelinde güvenliği tehdit ediyor. Özellikle kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor.

Marmaray'da iki çocuğunun gözü önünde şiddete maruz kalan ve burnu kırılan babanın görüntüleri kamuoyunda infiale neden olmuştu. Olay gündemdeki yerini korumaya devam ederken bu kez bir anne çocuklarının önünde saldırıya uğradı.

Erzincan'dan Mersin'e annesini ziyarete gelen 27 yaşındaki Selcan Karabulut, 3 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte kardeşi eşliğinde parka gitti. Ancak kısa süre sonra, parkta çıkan tartışma büyük bir şiddet olayına dönüştü.

Şiddet Bu Kez Bir Anneyi Buldu! Çocuklarının Gözü Önünde Dehşeti Yaşadı - Resim : 1

İddiaya göre Karabulut, bankta oturup çocuklarını izlerken yanlarına gelen üç çocuğun terlik yüzünden kendi çocuklarıyla tartıştığını fark etti. Bu esnada, diğer çocukların büyükannesi olduğu belirtilen F.S., "Torunlarımı dövüyorlar" diye bağırarak kalabalığı parka çağırdı. Kısa süre içinde gelen grup, Karabulut ve kardeşini darbetti.

'GÖZÜME İKİ YUMRUK ATTILAR'

Olay sonrası darp raporu alan Karabulut, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İki gün önce çocuklarımı eğlendirmek için parka geldik. Çocuklarımın salıncakta sallandığı esnada yanlarına 3 yabancı çocuk geldi. Çocuklarıma zorla kendi terliklerini giydirmeye çalıştılar. O sırada diğer çocukların ninesi, 'torunlarımı dövüyorlar' diye bağırdı. Bunun üzerine 3-4 genç geldi. Onlar ilk önce kız kardeşimin çenesine, ardından da benim gözüme 2 yumruk attı. Sonrasında ise yine 10-15 tane genç geldi ve bizi darbettiler."

Olayın ardından hem kendisinin hem çocuklarının ciddi şekilde etkilendiğini belirten Karabulut, "Çocuklarım 3 gündür gece uykusuz. Sürekli ağlıyorlar, küçük oğlumun bacak ağrısı nedeniyle hastanedeyiz. Bizi tehdit ettiler ve korkuyoruz. Çocuğumun ve benim darp raporumuz var" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.

Şiddet Bu Kez Bir Anneyi Buldu! Çocuklarının Gözü Önünde Dehşeti Yaşadı - Resim : 2

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili olarak parkta kadına saldıran kişilere vatandaşların gösterdiği tepki ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Karabulut'a hakaret eden bir şahsın çevredeki bir vatandaş tarafından tokatlandığı ve şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karabulut'un saldırganlar hakkında şikayetçi olduğu bildirildi. Şiddet mağduru genç kadın, yasal süreçte sonuna kadar hakkını arayacağını belirtti.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Kadına Şiddet Saldırı
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