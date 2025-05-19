Akaryakıt İstasyonunda Dehşeti Yaşadı: Tanımadığı Erkek Tarafından Saldırıya Uğradı

Kadına yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Erkekler; okulda, işte, evde, sokakta kısaca her yerde kadınları hedef almaya devam ediyor. Caydırıcı cezaların uygulanmaması nedeniyle kadınlar güvende değil. Kadına yönelik erkek şiddetinin bu seferki adresi Muğla'da bir akaryakıt istasyonu oldu. Dün saat 16.00 sularında meydana gelen olay, hem görenleri hem de izleyenleri dehşete düşürdü. Genç bir kadın, tanımadığını belirttiği bir erkek tarafından istasyonun ortasında darbedildi.

Muğla'da P.D. isimli kadın, yakıt almak üzere geldiği akaryakıt istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede şiddete dönüşmesiyle birlikte, saldırgan adam P.D.'ye saldırarak onu yumruk ve tekmelerle darbetti. O sırada büyük panik yaşayan kadın, kurtulmak için istasyonun market bölümüne kaçtı ancak saldırgan burada da şiddet uygulamaya devam etti.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, P.D.'nin bir araçtan inmiş bir şahısla tartıştığı, daha sonra gelen başka bir erkeğin kadına saldırdığı açıkça görülüyor. Kadının markete doğru kaçtığı, ancak peşinden gelen saldırganın içeride de yumruk ve tekmelerle şiddet uyguladığı anlar kayıtlara geçti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayın ardından büyük bir şok yaşayan P.D., polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Emniyette verdiği ifadede, saldırganı tanımadığını belirtti.

Kaynak: DHA