Marmaris Depremi Neyin Habercisi? Hasan Sözbilir’den ‘Gizli Tehdit’ Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Marmaris'in 10,43 kilometre açığında ve 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

'GEÇMİŞTE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME NEDEN OLDU'

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

SÖZBİLİR'DEN KRİTİK ÇAĞRI

Bu tür denizaltı faylarının tehlikesine dikkat çeken Sözbilir, "Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sözbilir, ayrıca bu depremin sadece denizdeki değil, kara üzerindeki fayları da etkileyebileceğini vurgulayarak, bu depremin, Marmaris Fay Zonu’na komşu karadaki fayları tetikleyebileceği öngörüldüğünü aktardı.





Kaynak: DHA