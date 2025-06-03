Marmaris Depremi Neyin Habercisi? Hasan Sözbilir’den ‘Gizli Tehdit’ Uyarısı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, " Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir" diyerek dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Son Güncelleme:
Marmaris Depremi Neyin Habercisi? Hasan Sözbilir’den ‘Gizli Tehdit’ Uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Marmaris'in 10,43 kilometre açığında ve 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Marmaris Depremi Neyin Habercisi? Hasan Sözbilir’den ‘Gizli Tehdit’ Uyarısı - Resim : 1

'GEÇMİŞTE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME NEDEN OLDU'

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının 'Pliny-Strabo' olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

Marmaris Depremi Neyin Habercisi? Hasan Sözbilir’den ‘Gizli Tehdit’ Uyarısı - Resim : 2

SÖZBİLİR'DEN KRİTİK ÇAĞRI

Bu tür denizaltı faylarının tehlikesine dikkat çeken Sözbilir, "Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sözbilir, ayrıca bu depremin sadece denizdeki değil, kara üzerindeki fayları da etkileyebileceğini vurgulayarak, bu depremin, Marmaris Fay Zonu’na komşu karadaki fayları tetikleyebileceği öngörüldüğünü aktardı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Muğla'daki 5.8 Büyüklüğündeki Depremle İlgili Çarpıcı Değerlendirme: 'Türkiye'nin Yer Kabuğunda Değil'Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Muğla'daki 5.8 Büyüklüğündeki Depremle İlgili Çarpıcı Değerlendirme: 'Türkiye'nin Yer Kabuğunda Değil'Güncel
Marmaris Depremi İzmir'de Büyük Depremi Tetikler mi? Artçı Depremler Devam Edecek mi?Marmaris Depremi İzmir'de Büyük Depremi Tetikler mi? Artçı Depremler Devam Edecek mi?Güncel


Kaynak: DHA

Etiketler
Hasan Sözbilir Deprem Marmaris
Son Güncelleme:
Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek
Kurban Bayramı'nda Yola Çıkacaklar Dikkat! İçişleri Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Trafik Tedbirleri... İçişleri Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Trafik Tedbirleri...
3 Haziran 2025 Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar İçin Son Viraj 3 Haziran 2025 Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar İçin Son Viraj
Hükümlü ve Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı Hükümlü ve Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Marmaris Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem! Marmaris Açıklarında 5.8'lik Deprem!
Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu! Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı