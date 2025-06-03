Hükümlü ve Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

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Hükümlü ve Tutuklular İçin 'Kurban Bayramı' Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların, Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmeleriyle alakalı dikkat çeken bir karar aldıklarını açıkladı.

Resmi X hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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