Kurban Bayramı'nda Yola Çıkacaklar Dikkat! İçişleri Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Trafik Tedbirleri...

İçişleri Bakanlığı, 2025 Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla kapsamlı trafik tedbirlerini duyurdu. Bakanlık, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00’e kadar belirli güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KISITLAMA UYGULANACAK GÜZERGÂHLAR

Trafik yoğunluğunun beklendiği büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine giden ana arterlerde kısıtlamalar uygulanacak. Kısıtlamalar şu güzergâhlarda geçerli olacak:

ANKARA İSTİKAMETİ

Anadolu (O4) Otoyolu: İstanbul’dan Ankara’ya kadar

Kuzey Marmara (O7) Otoyolu: İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya kadar

D-100 Karayolu: İstanbul’dan Bolu Gerede’ye kadar

D-750 Karayolu: Bolu Gerede’den Ankara’ya kadar

İZMİR İSTİKAMETİ

O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu: Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa girişlerinden itibaren

D-200 Karayolu: Ankara’dan Eskişehir Sivrihisar’a kadar

D-260 Karayolu: Eskişehir Sivrihisar’dan Afyonkarahisar’a kadar

D-300 Karayolu: Afyonkarahisar, Uşak, Manisa girişlerinden itibaren

ANTALYA İSTİKAMETİ

D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur girişlerinden itibaren

D-200 Karayolu: Ankara’dan Eskişehir Sivrihisar’a kadar

D-260 Karayolu: Eskişehir Sivrihisar’dan Afyonkarahisar’a kadar

D-300 Karayolu: Afyonkarahisar, Isparta girişlerinden itibaren

Bu güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek.

İSTİSNAİ İZINLER VE TEDARİK SÜREÇLERİ

Tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için bazı ürünlere istisna tanındı. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar, öncelikle ana arterler dışındaki alternatif güzergâhlarda seyahat edebilecek. Zorunlu hallerde ise ana arterlerde en az süreyle bulunacak şekilde seyir izni verilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KAMU DÜZENİ HEDEFLENİYOR

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla bu önlemleri aldığını belirtti. Bakanlık, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve seyahat planlarını bu kısıtlamalara göre yapmalarını istedi.

EK ÖNLEMLER VE DENETİMLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 68 bin 829 polis ve jandarmanın görev yapacağını, 17 bin 645 ekibin yollarda olacağını ve otoyollarda 30 kilometrede bir radar denetimi yapılacağını duyurdu. Ayrıca, şehirlerarası otobüslerde “gizli yolcu” uygulamasıyla güvenliğin artırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bakanlık, bayram tatili boyunca trafik güvenliği için sürücülerin dikkatli olmalarını ve belirtilen kısıtlamalara uymalarını önemle vurguladı. Kurban Bayramı’nda güvenli ve konforlu bir yolculuk için trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi