Kurban Bayramı'nda Yola Çıkacaklar Dikkat! İçişleri Bakanlığı Tek Tek Açıkladı: İşte Trafik Tedbirleri...
İçişleri Bakanlığı, 2025 Kurban Bayramı’nda trafik güvenliğini artırmak için 4-6 Haziran tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara belirli güzergâhlarda kısıtlama getirdi. Bozulabilir gıdalar, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar ise istisna kapsamında. İşte Kurban Bayramı için getirilen tedbirler...
İçişleri Bakanlığı, 2025 Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla kapsamlı trafik tedbirlerini duyurdu. Bakanlık, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 16.00’dan 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00’e kadar belirli güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KISITLAMA UYGULANACAK GÜZERGÂHLAR
Trafik yoğunluğunun beklendiği büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine giden ana arterlerde kısıtlamalar uygulanacak. Kısıtlamalar şu güzergâhlarda geçerli olacak:
ANKARA İSTİKAMETİ
- Anadolu (O4) Otoyolu: İstanbul’dan Ankara’ya kadar
- Kuzey Marmara (O7) Otoyolu: İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya kadar
- D-100 Karayolu: İstanbul’dan Bolu Gerede’ye kadar
- D-750 Karayolu: Bolu Gerede’den Ankara’ya kadar
İZMİR İSTİKAMETİ
- O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu: Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa girişlerinden itibaren
- D-200 Karayolu: Ankara’dan Eskişehir Sivrihisar’a kadar
- D-260 Karayolu: Eskişehir Sivrihisar’dan Afyonkarahisar’a kadar
- D-300 Karayolu: Afyonkarahisar, Uşak, Manisa girişlerinden itibaren
ANTALYA İSTİKAMETİ
- D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur girişlerinden itibaren
- D-200 Karayolu: Ankara’dan Eskişehir Sivrihisar’a kadar
- D-260 Karayolu: Eskişehir Sivrihisar’dan Afyonkarahisar’a kadar
- D-300 Karayolu: Afyonkarahisar, Isparta girişlerinden itibaren
Bu güzergâhlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek.
İSTİSNAİ İZINLER VE TEDARİK SÜREÇLERİ
Tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için bazı ürünlere istisna tanındı. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar, öncelikle ana arterler dışındaki alternatif güzergâhlarda seyahat edebilecek. Zorunlu hallerde ise ana arterlerde en az süreyle bulunacak şekilde seyir izni verilecek.
TRAFİK GÜVENLİĞİ VE KAMU DÜZENİ HEDEFLENİYOR
İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla bu önlemleri aldığını belirtti. Bakanlık, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve seyahat planlarını bu kısıtlamalara göre yapmalarını istedi.
EK ÖNLEMLER VE DENETİMLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 68 bin 829 polis ve jandarmanın görev yapacağını, 17 bin 645 ekibin yollarda olacağını ve otoyollarda 30 kilometrede bir radar denetimi yapılacağını duyurdu. Ayrıca, şehirlerarası otobüslerde “gizli yolcu” uygulamasıyla güvenliğin artırılması hedefleniyor.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Bakanlık, bayram tatili boyunca trafik güvenliği için sürücülerin dikkatli olmalarını ve belirtilen kısıtlamalara uymalarını önemle vurguladı. Kurban Bayramı’nda güvenli ve konforlu bir yolculuk için trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi