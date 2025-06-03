Bakan Göktaş Duyurdu: Kurban Bayramı Öncesi Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşın beklediği haberi duyurdu. Haziran ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin bayram öncesine çekildiğini belirten Göktaş, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira tutarındaki ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bakan Göktaş Duyurdu: Kurban Bayramı Öncesi Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla müjdesini verdiği erken ödeme kararı sonrası detayları paylaşan Bakan Göktaş, “Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” dedi.

Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşı kapsayan ödeme ile ilgili değerlendirmede bulunan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşamda daha etkin yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" ifadelerini kullandı.

'6 MİLYAR 300 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI'

Bakan Göktaş, bayram öncesi yapılan ödemelerin önemine de değinerek, “Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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