Bakan Göktaş Duyurdu: Doğum Yardımı Ödemeleri Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün itibarıyla doğum yardımı ödemelerinin 163 bin 295 haneye toplu şekilde aktarılmaya başlandığını açıkladı. Göktaş, “Bundan sonraki süreçte her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Bakan Göktaş Duyurdu: Doğum Yardımı Ödemeleri Yapıldı

Samsun’daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak bu kapsamda yürütülen çalışmalara değindi.

Göktaş, aile kurumunu tehdit eden unsurlara karşı çok yönlü mücadele verdiklerini belirtti ve şunları kaydetti: “Özellikle aileleri tehdit eden, risk altında tutan bazı faktörlere yönelik çalışmalarımız var. Ailenin önemine dair farkındalık çalışmalarımız var. Ailelere sosyoekonomik destekler ve farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm risklere karşı aileyi desteklemek en temel amacımız. Aile Yılı faaliyetlerimizi çok taraflı paydaşlarımızla yürütüyoruz.”

163 BİN 295 HANEYE ÖDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Ocak’ta duyurduğu Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ile yaygınlaştırıldığını ve doğum destek sisteminin güncellendiğini ifade eden Göktaş, geçtiğimiz hafta Uluslararası Aile Forumu’nda açıklanan doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara geçtiğini belirtti. Bu gelişmeyi paylaşan Göktaş, “Bugün itibarıyla 163 bin 295 haneye toplu olarak ödemeler aktarılıyor. Bütün vatandaşlarımızla bu müjdeyi paylaşmak istiyorum" dedi.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN

Doğum yardımı desteği kapsamında 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için belirlenen yeni ödeme sistemine göre, ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek sağlanıyor. Ödemeler, çocuk 5 yaşına gelene kadar herhangi bir kriter aranmaksızın kesintisiz sürecek.

Bu destekten faydalanmak isteyen ailelerin başvuruları ise e-Devlet üzerinden alınıyor.

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