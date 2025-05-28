Herkes Merak Ediyordu! Papara'dan Açıklama Geldi: Fonlar Güvende mi?

Türkiye’nin önde gelen elektronik para ve ödeme platformu Papara, 27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında büyük bir operasyon geçirdi.

Soruşturmada, Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şirket, “Yasadışı Bahis”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma” ile “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamalarıyla karşı karşıya.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına dayanan soruşturmada, Papara sistemleri üzerinden 26 bin 12 hesapta yasadışı bahis ve kumar faaliyetleri yürütüldüğü, bu hesaplar aracılığıyla 12 milyar 879 milyon TL’lik işlem yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin, 102 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesine bağlı olduğu, suç gelirlerinin 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdanına aktarılarak aklandığı belirlendi.

Operasyon kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş. ve bağlı olduğu PPR Holding dahil 8 şirkete el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandı. Yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu; bu varlıklar arasında 6 deniz aracı, 74 araç ve 8 konut bulunuyor.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Papara'dan açıklama geldi. Sosyal medya platformu X hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."