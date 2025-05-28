Sarıtaş Çelik'ten Dev Yatırım

Yatırım dört faz halinde hayata geçirilecek. İlk iki fazda kurulacak soğuk haddeleme tesislerinin 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu etap tamamlandığında 400 bin tonluk yıllık üretim kapasitesine ulaşılması ve 500 kişiye yeni istihdam sağlanması bekleniyor.

HEDEF 2030’DA TAM ENTEGRE ÜRETİM

Üçüncü faz kapsamında 2028 yılında devreye girmesi planlanan sıcak haddeleme tesisiyle üretim kapasitesinin 800 bin tona, istihdamın ise 700 kişiye çıkarılması amaçlanıyor. 2030 yılı itibarıyla tamamlanması planlanan çelik ergitme tesisiyle birlikte tüm üretim süreçlerinin tek çatı altında toplanacağı entegre yapı tamamlanmış olacak. Böylece doğrudan 1200 kişilik bir istihdam sağlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM

Yatırım, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanıyor. Tesiste enerji verimliliği yüksek ekipmanlar, otomasyon sistemleri, dijital izlenebilirlik çözümleri ve atık geri dönüşüm altyapıları kullanılacak. Şirket, çevresel sorumluluğu ön planda tutarak sektöre örnek olmayı amaçlıyor.

MEVCUT TESİSLERLE EŞ ZAMANLI ÇALIŞACAK

Sarıtaş Çelik’in Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut işleme merkezi, yeni entegre tesisle birlikte faaliyet göstermeye devam edecek. Yıllık 750 bin ton işleme kapasitesine sahip merkezde 350 kişilik kadroyla çalışan şirket; dilme, boy kesme, taşlama, boyama, özel yüzey işlemleri ve parmak izi önleyici kaplama gibi katma değerli hizmetler sunmayı sürdürecek.

"TÜRKİYE'NİN SANAYİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR ADIM"

Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, yapılan yatırımı Türkiye'nin paslanmaz çelik alanındaki yerli ve milli üretim kapasitesini güçlendirmek için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendirdi. Sarıtaş, "Ergitmeden son ürüne kadar tüm üretim zincirini bünyemizde toplayacağız. Dışa bağımlılığı azaltarak hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretimimizi yerli kaynaklarla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

65 yıldır sanayiye yatırım yaptıklarını ve üretimin dönüştürücü gücüne inandıklarını vurgulayan Ercüment Sarıtaş, "Bugün 74 ülkeye ihracat yapan bir markayız. Bu yatırımla yalnızca üretim değil, Türkiye'nin küresel itibarı da büyüyor. Geleceğe üretimle, yatırımla ve işbirliğiyle yürüyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi