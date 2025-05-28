Manisa'da Fabrika Kuracaktı: BYD’den Rekabeti Kızıştıran Dev Hamle! Fiyatlar Sert Düştü, Hisselerde Yer Yerinden Oynadı

AVRUPA'DA TESLA'YI SOLLADI

Nisan ayında yılın en yüksek satış rakamına ulaşan BYD’nin bu indirimle mayıs ayını da güçlü kapatması ve yıllık 5,5 milyon adetlik satış hedefini yakalaması bekleniyor. Öte yandan, şirketin küresel performansı da dikkat çekiyor. BYD, geçtiğimiz ay Avrupa pazarında ilk kez Tesla’yı geride bırakmayı başardı ve bu başarısıyla uluslararası alandaki iddiasını perçinledi.

Finansal anlamda da BYD’nin performansı göz dolduruyor. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 20’lik brüt kâr marjına ulaşan şirket, aynı dönemde yüzde 16 marj açıklayan Tesla’yı geride bıraktı. Net gelirde de başarılı bir grafik çizen BYD, yılın ilk üç ayında 9,2 milyar yuan kazanç elde etti.