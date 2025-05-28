Manisa'da Fabrika Kuracaktı: BYD’den Rekabeti Kızıştıran Dev Hamle! Fiyatlar Sert Düştü, Hisselerde Yer Yerinden Oynadı
Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, sınırlı süre için gerçekleştirdiği büyük indirim kampanyasıyla hem sektördeki rekabeti kızıştırdı hem de otomobil hisselerinde sert dalgalanmalara yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dev üretici, haziran ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere, Çin’de satışa sunduğu 22 modelde yüzde 34’e varan fiyat indirimi uygulayacağını açıkladı.
BYD’nin bu agresif fiyat politikası, sektörde adeta şok etkisi yarattı. Kararın ardından Hong Kong borsasında şirketin hisseleri yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Yalnızca BYD değil, rakip firmalar da bu gelişmeden olumsuz etkilendi. Li Auto, Geely ve Great Wall Motor gibi diğer Çinli otomobil devlerinin hisse değerlerinde de yüzde 5’in üzerinde gerileme yaşandı.
ARAÇ STOK SAYISI ZİRVE YAPTI
Çin’in en büyük otomobil üreticisi konumundaki BYD’nin bu hamlesi, ülkede son dönemde büyüme hızının yavaşlaması ve genel ekonomik durgunluğun etkisiyle daha da çetinleşen fiyat rekabetini körükledi. Aralık 2023 sonrasında Çin’deki bayilerde stok araç sayısının 3,5 milyonla zirve yapması, sektördeki baskının artmasına neden oldu. Kâr marjları düşerken, piyasa içi konsolidasyonun artacağı yönündeki beklentiler güç kazandı.
SAGULL FİYATI YÜZDE 20 DÜŞTÜ
İndirim kapsamında BYD’nin Seagull isimli hatchback modelinin fiyatı yüzde 20 azalarak 55 bin 800 yuan (yaklaşık 7.780 dolar) seviyesine çekildi. Seal adlı çift motorlu hibrit sedan modelinde ise fiyat yüzde 34 düşürülerek 102 bin 800 yuan (yaklaşık 14.300 dolar) seviyesine geriledi.
AVRUPA'DA TESLA'YI SOLLADI
Nisan ayında yılın en yüksek satış rakamına ulaşan BYD’nin bu indirimle mayıs ayını da güçlü kapatması ve yıllık 5,5 milyon adetlik satış hedefini yakalaması bekleniyor. Öte yandan, şirketin küresel performansı da dikkat çekiyor. BYD, geçtiğimiz ay Avrupa pazarında ilk kez Tesla’yı geride bırakmayı başardı ve bu başarısıyla uluslararası alandaki iddiasını perçinledi.
Finansal anlamda da BYD’nin performansı göz dolduruyor. 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 20’lik brüt kâr marjına ulaşan şirket, aynı dönemde yüzde 16 marj açıklayan Tesla’yı geride bıraktı. Net gelirde de başarılı bir grafik çizen BYD, yılın ilk üç ayında 9,2 milyar yuan kazanç elde etti.
MANİSA'DA FABRİKA KURACAKTI
Şirketin Türkiye yatırımı da gündemdeki yerini koruyor. Manisa’da kurulacak olan fabrikayla birlikte BYD, Türkiye’de yılda 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis inşa etmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek projede, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller üretilecek. Aynı zamanda sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir Ar-Ge merkezi de planlanıyor.
Manisa’daki fabrikanın inşaatının, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Tesisin, 2026 yılının sonlarında faaliyete geçmesi ve yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması hedefleniyor.