Elektrikli Araç Devi BYD’ye Büyük Suçlama! 50 Milyon Dolarlık Tazminatla Karşı Karşıya

Brezilya’da faaliyet gösteren Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile ona bağlı taşeron firmalar, kölelik benzeri çalışma şartları ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Federal savcılar, Bahia eyaletinde gerçekleşen bir inşaat projesinde Çin’den getirilen yüzlerce işçinin insan onurunu zedeleyen koşullarda çalıştırıldığını iddia ederek, 257 milyon realin (yaklaşık 50 milyon dolar) tutarında tazminat talebinde bulundu.

Soruşturma, BYD’nin yanı sıra China JinJiang Construction Brazil ve Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil (eski adıyla Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil) adlı taşeron şirketleri de kapsıyor.

İŞÇİLERİN PASAPORTUNA EL KONULDU

Savcılar, 2023 yılının Aralık ayında 220 Çinli işçinin “kölelik benzeri” şartlarda çalıştırıldığı tespitini yaparken, bu kişilerin uluslararası insan ticareti mağduru olduklarını belirtti. Ayrıca, işçilerin pasaportlarına el konulduğu ve vize işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı da iddia edildi.

Çalışma ve yaşam koşullarının insan haklarına aykırı derecede kötü olduğu belirtilirken, şirketlerin savcılığın sunduğu davranış değişikliği teklifini reddetmesi üzerine dava açıldı.

BYD ve taşeron firmaların, dava sonucunda ağır para cezaları ve diğer yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili BYD’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi