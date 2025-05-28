Elektrikli Araç Devi BYD’ye Büyük Suçlama! 50 Milyon Dolarlık Tazminatla Karşı Karşıya

Brezilya’da faaliyet gösteren Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile ona bağlı iki taşeron firma, kölelik benzeri çalışma şartları ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılıyor. Savcılar, Aralık 2023’te 220 Çinli işçinin “kölelik benzeri” koşullar altında çalıştırıldığını belirtirken, 257 milyon realin (yaklaşık 50 milyon dolar) tutarında tazminat talebinde bulundu.

Son Güncelleme:
Elektrikli Araç Devi BYD’ye Büyük Suçlama! 50 Milyon Dolarlık Tazminatla Karşı Karşıya

Brezilya’da faaliyet gösteren Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD ile ona bağlı taşeron firmalar, kölelik benzeri çalışma şartları ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.

Federal savcılar, Bahia eyaletinde gerçekleşen bir inşaat projesinde Çin’den getirilen yüzlerce işçinin insan onurunu zedeleyen koşullarda çalıştırıldığını iddia ederek, 257 milyon realin (yaklaşık 50 milyon dolar) tutarında tazminat talebinde bulundu.

Soruşturma, BYD’nin yanı sıra China JinJiang Construction Brazil ve Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil (eski adıyla Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil) adlı taşeron şirketleri de kapsıyor.

İŞÇİLERİN PASAPORTUNA EL KONULDU

Savcılar, 2023 yılının Aralık ayında 220 Çinli işçinin “kölelik benzeri” şartlarda çalıştırıldığı tespitini yaparken, bu kişilerin uluslararası insan ticareti mağduru olduklarını belirtti. Ayrıca, işçilerin pasaportlarına el konulduğu ve vize işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı da iddia edildi.

Çalışma ve yaşam koşullarının insan haklarına aykırı derecede kötü olduğu belirtilirken, şirketlerin savcılığın sunduğu davranış değişikliği teklifini reddetmesi üzerine dava açıldı.

BYD ve taşeron firmaların, dava sonucunda ağır para cezaları ve diğer yaptırımlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili BYD’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BYD Piyasanın Yeni Gözdesi Olacak! Elon Musk Kenara Koyuldu, Tesla Dibi GördüBYD Piyasanın Yeni Gözdesi Olacak! Elon Musk Kenara Koyuldu, Tesla Dibi GördüEkonomi
Toyota'dan Tesla'yı Alt Üst Edecek Hamle! Sudan Ucuza OlacakToyota'dan Tesla'yı Alt Üst Edecek Hamle! Sudan Ucuza OlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BYD
Son Güncelleme:
Avrupa’da Bir Krizin Daha Eli Kulağında! 2 Yıl İçinde Susuz Kalacak Ülkede Büyük Panik, Kısıtlama Geliyor 2 Yıl İçinde Susuz Kalacak Kentte Kısıtlama Hamlesi
Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor Mangal Odununa 1 Tutam Bile Serpince Dumanı Kokuyu Yok Ediyor! Köz Saatlerce Sönmüyor
Berberde Kardeşini Öldürmüştü: Dehşet Anları Anbean Kameralarda Berberde Kardeşini Öldürmüştü: Dehşet Anları Anbean Kameralarda
Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor Ne Köy Ne Kasaba! Yerinden Yurdundan Asla Vazgeçemeyenler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir Ülke Var... Türkiye'nin de Sıralaması Değişti 2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Ülke
İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor
Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne Galatasaray Üniversitesi Ne de Koç Üniversitesi! Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı
2B Arazilerinde Tapu Süreci Böyle İşleyecek: Tüm Sorular Yanıt Buldu 2B Arazilerinde Tapu Süreci Böyle İşleyecek: Tüm Sorular Yanıt Buldu
Dev Kahve Zinciri Yana Döne Eleman Arıyor! 1.1 Milyon Lira Maaş Verecek Dev Kahve Zinciri Yana Döne Eleman Arıyor! 1.1 Milyon Lira Maaş Verecek