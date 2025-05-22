Toyota'dan Tesla'yı Alt Üst Edecek Hamle! Sudan Ucuza Olacak
Toyota, elektrikli araç segmentindeki sessizliğini Çin pazarında geliştirdiği yeni bZ5 modeliyle bozdu. Uygun fiyatı, güçlü teknik özellikleri ve modern tasarımıyla dikkat çeken bZ5, özellikle Tesla Model Y ile doğrudan rekabet edebilecek şekilde konumlandırıldı. Çin’de FAW-Toyota ortaklığıyla üretilecek olan modelin en büyük avantajlarından biri ise BYD tarafından sağlanan uygun maliyetli LFP “Blade” bataryaları kullanıyor olması.
Kaynak: Haber Merkezi
bZ Sport Crossover konseptinden ilham alınarak geliştirilen Toyota bZ5, fastback formu, geniş gövde hatları ve kanat çevresindeki plastik kaplamalarıyla markanın yeni tasarım dilini taşıyor. 21 inçlik alaşım jantlara sahip olan araç, sedan, crossover ve fastback çizgilerini bir araya getiriyor. Model, Toyota'nın bZ3 sedanının üzerinde, amiral gemisi bZ7’nin ise hemen altında konumlandırıldı.
TEKNOLOJİK İÇ MEKAN VE KONFOR ODAKLI DETAYLAR
Araç iç mekanda sunduğu donanım özellikleriyle de öne çıkıyor. 15.6 inçlik büyük dokunmatik ekran ve cama yansıtılan dijital gösterge paneli dikkat çekerken, geniş “yüzer” orta konsol ferah bir kullanım alanı sağlıyor. Ön koltukların tam yatak pozisyonuna geçebilmesi ve buna entegre edilen uyku modu, aracın uzun yol konforunu artırıyor.
Donanım paketinde ise panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü JBL ses sistemi, aroma difüzörü, 9 hava yastığı ve şehir içi kullanımda seviye 2 otonom sürüş desteği yer alıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE TESLA MODEL Y’YE YAKIN
bZ5, 4.780 mm uzunluk ve 2.880 mm dingil mesafesiyle Tesla Model Y’ye boyut olarak oldukça yakın. Toyota’nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen araç, 65,28 kWh ve 73,98 kWh kapasiteli BYD imzalı bataryalarla sunuluyor. CLTC verilerine göre modelin menzili 550 ile 630 kilometre arasında değişiyor. %30’dan %80’e kadar şarj süresi ise yalnızca 27 dakika.
Her iki versiyon da 200 kW (272 beygir gücü) üreten aynı elektrik motorunu kullanıyor.
TESLA’DAN YARI FİYATA ELEKTRİKLİ ARAÇ SEÇENEĞİ
Toyota bZ5, Çin’de ön siparişe açıldı ve yaklaşık 130.000 yuan (yaklaşık 18.000 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, Çin pazarındaki Toyota Corolla Cross ile benzer seviyede bulunuyor. Öte yandan Tesla Model Y’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 263.500 yuan (yaklaşık 36.500 dolar). Bu durum, bZ5’i elektrikli crossover segmentine uygun fiyatla giriş yapmak isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.