Toyota'dan Tesla'yı Alt Üst Edecek Hamle! Sudan Ucuza Olacak

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE TESLA MODEL Y’YE YAKIN

bZ5, 4.780 mm uzunluk ve 2.880 mm dingil mesafesiyle Tesla Model Y’ye boyut olarak oldukça yakın. Toyota’nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen araç, 65,28 kWh ve 73,98 kWh kapasiteli BYD imzalı bataryalarla sunuluyor. CLTC verilerine göre modelin menzili 550 ile 630 kilometre arasında değişiyor. %30’dan %80’e kadar şarj süresi ise yalnızca 27 dakika.

Her iki versiyon da 200 kW (272 beygir gücü) üreten aynı elektrik motorunu kullanıyor.

TESLA’DAN YARI FİYATA ELEKTRİKLİ ARAÇ SEÇENEĞİ

Toyota bZ5, Çin’de ön siparişe açıldı ve yaklaşık 130.000 yuan (yaklaşık 18.000 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, Çin pazarındaki Toyota Corolla Cross ile benzer seviyede bulunuyor. Öte yandan Tesla Model Y’nin Çin’deki başlangıç fiyatı 263.500 yuan (yaklaşık 36.500 dolar). Bu durum, bZ5’i elektrikli crossover segmentine uygun fiyatla giriş yapmak isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatif haline getiriyor.