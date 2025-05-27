BYD Piyasanın Yeni Gözdesi Olacak! Elon Musk Kenara Koyuldu, Tesla Dibi Gördü
Avrupa Birliği ülkelerinde Tesla markalı araçların satışları nisan ayında büyük bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla satışlar yüzde 52,6 oranında azalarak dikkat çekici bir gerileme gösterdi. Bu düşüşle birlikte markanın pazardaki payı da ciddi anlamda küçüldü; yüzde 1,3 seviyesinden yüzde 0,6’ya kadar geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), yılın ilk dört ayını kapsayan otomobil tescil verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın Avrupa pazarında kan kaybetmeye devam ettiğini ortaya koydu.
TESLA SATIŞLARI ÇAKILDI
Geçen yıl nisan ayında Avrupa Birliği ülkelerinde 11 bin 540 adet araç satan Tesla, bu yılın aynı ayında sadece 5 bin 475 araç satabildi. Yani şirket, bir yılda neredeyse yarı yarıya bir satış kaybı yaşadı. Bu kayıpla birlikte Tesla’nın AB içindeki yeni araç satışlarındaki payı da yarıdan fazla azaldı.
Yılın ilk dört ayında da tablo Tesla için olumlu görünmüyor. Ocak-nisan döneminde şirket, AB ülkelerinde yalnızca 41 bin 677 araç sattı. Bu sayı, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 46,1 oranında bir düşüşe işaret ediyor. 2023'ün ilk dört ayında satış adedi 77 bin 314'tü.
YÜZDE 2.1'DEN YÜZDE 1.1'E GERİLEDİ
Tesla’nın Avrupa’daki toplam pazar payı da ciddi bir daralma yaşadı. Ocak-nisan döneminde marka, AB otomobil pazarındaki payını yüzde 2,1'den yüzde 1,1'e düşürdü. Yani Tesla, sadece satış adetlerinde değil, sektördeki ağırlığında da kayıp yaşadı.
Yalnızca AB değil, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri olan İsviçre, Norveç ve İzlanda ile birlikte İngiltere'de de satışlar düşüş eğiliminde. Bu ülkelerde Tesla'nın nisan ayı satışları bir önceki yıla göre yüzde 49 oranında gerileyerek 7 bin 261 adede indi. Ocak-nisan dönemi toplamında ise satışlar yüzde 38,8 azalarak 61 bin 320’ye geriledi.
AVRUPA MUSK'I KENARA MI KOYDU?
Tesla’nın Avrupa’daki pazar kaybı sadece ekonomik nedenlerle açıklanmıyor. Elon Musk’ın siyasi duruşu ve kamuya açık bazı davranışları da Avrupalı tüketicilerin markaya olan yaklaşımını etkiliyor. Özellikle Almanya’da aşırı sağa yakın politik figürlere verdiği destek ve İngiltere'deki siyasete yönelik açıklamaları tüketici algısını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.