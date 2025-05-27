BYD Piyasanın Yeni Gözdesi Olacak! Elon Musk Kenara Koyuldu, Tesla Dibi Gördü

YÜZDE 2.1'DEN YÜZDE 1.1'E GERİLEDİ

Tesla’nın Avrupa’daki toplam pazar payı da ciddi bir daralma yaşadı. Ocak-nisan döneminde marka, AB otomobil pazarındaki payını yüzde 2,1'den yüzde 1,1'e düşürdü. Yani Tesla, sadece satış adetlerinde değil, sektördeki ağırlığında da kayıp yaşadı.

Yalnızca AB değil, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri olan İsviçre, Norveç ve İzlanda ile birlikte İngiltere'de de satışlar düşüş eğiliminde. Bu ülkelerde Tesla'nın nisan ayı satışları bir önceki yıla göre yüzde 49 oranında gerileyerek 7 bin 261 adede indi. Ocak-nisan dönemi toplamında ise satışlar yüzde 38,8 azalarak 61 bin 320’ye geriledi.