Mintteks Konfeksiyon Batıyor! Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

İstanbul’da faaliyet gösteren ve tekstil sektöründe uzun yıllardır üretim yapan Mintteks Konfeksiyon, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket için 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Mintteks Konfeksiyon Batıyor! Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

2011 yılında kurulan Mintteks Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 4 fabrikası ve 800’den fazla çalışanıyla sektörde faaliyet gösteriyordu. Ancak şirket, son dönemde derinleşen ekonomik kriz nedeniyle finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandı. Bu durum karşısında konkordato talebiyle yargı yoluna başvuruldu.

MAHKEME 1 YIL SÜRELİ KESİN MÜHLET VERDİ

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında Mintteks Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Mintteks Kumaşçılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., İntimoda Dış Ticaret Ltd. Şti., Murat Tutal ve Saliha Akçay için konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, 23 Mayıs 2025 tarihinde yapılan duruşmada, talep edilen kesin mühleti kabul ederek 1 yıl süreyle yürürlüğe koydu.

Mintteks Konfeksiyon Batıyor! Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı - Resim : 1

KOMİSER HEYETİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Mahkeme kararına göre, konkordato komiser heyeti görevini sürdürecek ve her 2 ayda bir faaliyet raporu sunacak. Ayrıca, kesin mühletin sona ermesinden 1 ay önce nihai raporun hazırlanarak mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor. Rapora göre konkordato şartlarının sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilecek ve duruşma günü bu değerlendirme doğrultusunda belirlenecek.

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