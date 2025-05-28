Memurların Maaşı Değişiyor! AYM Karar Verdi, Artış Kapıda

Türkiye’de kamu personel sistemini baştan aşağı etkileyen 3600 ek gösterge düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son kararıyla yeni bir evreye girdi.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinden başlayarak milyonlarca kamu çalışanının maaş ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyen bu düzenleme, şimdi daha kapsayıcı bir hâle geliyor. Çünkü AYM, yalnızca belirli bir tarihten önce atananlara verilen ek gösterge hakkının, Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Bu kritik karar, özellikle 15 Ocak 2023 tarihinden sonra göreve başlayan kamu görevlileri için bir dönüm noktası niteliğinde. Bugüne dek dışarıda bırakılan bu memurlar, artık 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Kararla birlikte hem aktif memurların maaşlarında hem de ileride alacakları emekli aylıklarında önemli değişiklikler bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE GETİRMİŞTİ?

2022 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge uygulaması hayata geçirilmişti. Öğretmenler, polisler, hemşireler, din görevlileri, avukatlar ve çok sayıda diğer kamu görevlisi için ek gösterge puanları 3600’e yükseltilmiş, bu da doğrudan emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansımıştı. Uygulamanın başladığı 15 Ocak 2023’ten itibaren, bazı memurların emekli aylıkları 1.750 TL ila 2.250 TL arasında artarken, ikramiyelerde de 70 bin TL’ye varan artışlar olmuştu.

15 OCAK 2023 KRİTİK TARİH

Ancak yasanın getirdiği en tartışmalı konu, uygulamanın sadece 15 Ocak 2023’ten önce göreve başlamış memurları kapsamasıydı. Bu tarihten sonra aynı unvanla göreve başlayan kamu personeli ise ek gösterge hakkından mahrum bırakılmıştı. İlçe belediye müfettişlerinden sosyal güvenlik uzmanlarına, maarif müfettişlerinden çevre ve şehircilik uzmanlarına kadar birçok meslek grubundan memur bu sınırlama nedeniyle mağdur olmuştu.

AYM NE KARAR VERDİ?

Anayasa Mahkemesi, bu uygulamanın “eşitlik ilkesine” aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, aynı işi yapan memurlar arasında sadece atama tarihine göre farklılık yaratılmasının hukuki bir gerekçesinin olmadığı ve bunun ayrımcılık anlamına geldiği belirtildi. Dolayısıyla, 15 Ocak 2023 sonrasında göreve başlayan genel idare hizmetleri sınıfına bağlı memurlar da artık ek göstergeden yararlanabilecek.

YENİ MAAŞ ARTIŞI YOLDA

AYM’nin iptal kararı sonrası hükümetin yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra, kapsama yeni giren memurların maaşlarında ve ileride alacakları emekli ikramiyelerinde artış yaşanacak. Bu da hem mevcut bütçe dengelerini hem de kamu personel sistemini yeniden şekillendirecek.

Kaynak: Hürriyet