Altında Sürpriz Ralli: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte düğün sezonu da açılırken, altın fiyatları yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Hem yatırım hem de hediye amacıyla altın almayı planlayan vatandaşlar, piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. 28 Mayıs Çarşamba günü altın piyasası güne yukarı yönlü bir açılışla başladı.

Güne 4.153 TL alış fiyatıyla başlayan gram altın, yatırımcıların ve kuyumcuların en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında geliyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 6.837 TL alış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Fiyatlardaki hareketlilik özellikle düğün hazırlığında olan vatandaşları doğrudan etkiliyor.

28 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle

Gram altın 4.153,14 TL

Çeyrek altın 6.837,00 TL

Yarım altın 13.675,00 TL

Tam altın 27.061,34 TL

Cumhuriyet altını 27.225,00 TL

Gremse altın 67.860,89 TL

ONS altın 3.305,85 dolar

Kaynak: Haber Merkezi