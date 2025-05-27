Altın Yine Şaşırttı! Güne Düşüşle Başladı

Dün rekora koşan altın fiyatları güne sürpriz bir düşüşle başladı. Trump’ın AB’ye yönelik vergi kararını ertelemesi, altına olan talebi zayıflattı. Altının kilogramı gün içinde dalgalansa da yüzde 3’lük artışla kapandı. Gram altın güne 4170 lira seviyesinde başladı.

Altın Yine Şaşırttı! Güne Düşüşle Başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği'ne uygulanacak yüzde 50’lik gümrük tarifesi kararını 9 Temmuz 2025'e ertelemesi, küresel piyasalarda yankı buldu. Bu karar, yatırımcıların risk algısını etkileyerek güvenli liman olarak bilinen altına olan ilgide azalmaya yol açtı. Gelişmenin ardından altın fiyatlarında hafif bir düşüş gözlemlendi.

Piyasalarda işlem gören standart altının kilogram fiyatı dün en düşük 4 milyon 185 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 200 bin lira seviyelerini gördü. Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, yatırımcıların temkinli yaklaşımı nedeniyle kısa vadeli satış baskısıyla karşılaştı.

Altın fiyatları bugüne düşüşle başladı. Gram altın 4170 lira seviyesinden işlem görüyor.

27 Mayıs güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.170,20 TL
Çeyrek altın 6.862,00 TL
Yarım altın 13.722,00 TL
Tam altın 27.286,41 TL
Cumhuriyet altını 13.722,00 TL
Gremse altın 68.425,27 TL
ONS altın 3.325,49 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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