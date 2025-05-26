Sigara Tiryakilerine Kötü Haber! Bir Zam Daha Geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla JTI sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

EN UCUZ SİGARA 75 LİRA

Bu artışla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.

NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

Yeni fiyatlar 27 Mayıs'tan (yarın) itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi