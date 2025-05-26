Temsa, Prestij Modelini Yenileyerek Yeniden Yollara Çıkardı

Yeni Prestij modeli, 3 litrelik motor hacmiyle yakıt ekonomisi sağlarken, minimum tüketimle maksimum performans sunuyor. İşletme maliyetlerini düşüren bu özellik sayesinde araç, “işletme dostu” kimliğini sürdürüyor. Segmentinde verimlilik açısından öne çıkan model, özellikle turizm ve personel taşımacılığı alanlarında ilgi görmeye devam ediyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK DONANIMLARIYLA GÜVEN VERİYOR

Prestij’in yenilenen versiyonu, çağın güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlarla güçlendirildi. Araçta; acil fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, sürücü yorgunluk algılama sistemi, hız takip sistemi ve lastik basınç uyarı sistemi gibi birçok gelişmiş teknoloji yer alıyor. Siber güvenlik altyapısıyla desteklenen yeni Prestij, regülasyonların ötesinde bir güvenlik sunuyor.

İÇ TASARIMDA KONFOR VE KULLANICI DOSTU DENEYİM

Yenilenen Prestij, 3 yıl boyunca sınırsız kilometre garantisiyle piyasaya sunulurken, iç mekanda sunduğu konfor da dikkat çekiyor. Kadife kumaştan deri başlıklara ve düz kumaş koltuklara sahip araçta, dijital sürücü bilgilendirme ekranı yer alıyor. Ayrıca, 29 farklı dil seçeneği ile yurt dışı kullanıcılar için geniş erişim imkânı sağlanıyor.

DIŞ TASARIMDA ESTETİK DOKUNUŞLAR

Yeni Prestij'in ön ve arka maskesi modern çizgilerle yeniden tasarlandı. LED farlarla güçlendirilen aydınlatma grubu ve mavi-füme renk geçişleri, araca daha ferah ve çağdaş bir görünüm kazandırıyor. Estetik detaylarla donatılan araç, sadece işlevselliğiyle değil görselliğiyle de kullanıcıların ilgisini çekiyor.

“PRESTİJ, TEMSA'NIN DNA'SINI TEMSİL EDİYOR”

TEMSA CEO’su Evren Güzel, Prestij modelinin şirket tarihindeki özel yerine dikkat çekti. Güzel, “Prestij, TEMSA’nın sadece bir ürünü değil, aynı zamanda marka kimliğinin önemli bir parçasıdır. 33 yıllık serüveni boyunca 20 bin araç üretimiyle önemli bir başarıya imza attı. Bugün Prestij, 20 farklı ülkeye ihraç ediliyor ve dünya genelinde yoğun ilgi görüyor” dedi.

Evren Güzel, kullanıcı içgörülerine dayalı olarak geliştirilen yeni Prestij’in verimlilik, işlevsellik ve güvenlik gibi başlıklarda öne çıktığını vurgulayarak, “Bu model, TEMSA’nın kullanıcı odaklı mühendislik yaklaşımının somut bir yansımasıdır. Geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden karşılayan Prestij, taşıma sektörüne yeni bir soluk getirecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA