Ne Hamsi Ne de İstavrit! Trabzon'da Bu Balıklar Tezgahları Şenlendirdi

Trabzon’da balık sezonunun sona ermesine rağmen tezgahlarda çeşitlilik sürüyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde kurulan balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 ile 150 lira arasında alıcı bulurken, diğer türlerde de fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Ne Hamsi Ne de İstavrit! Trabzon'da Bu Balıklar Tezgahları Şenlendirdi

Tezgahlarda levrek 350-400 lira, barbun 300 lira, çipura ise 400 liradan satışa sunuluyor. Alabalık ve somon ise 150 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilere ulaşıyor. Balıkçılar, en çok ilginin uygun fiyatlı balıklara yöneldiğini belirtiyor.

“DENİZLERDEN KALİTELİ BALIK ÇIKIYOR”

Balıkçılık yapan Kadir Pınar, sezonun kapanmasına rağmen küçük kayıkların denize açılmaya devam ettiğini belirtti. Denizlerden çıkan balıkların kaliteli olduğunu ifade eden Kadir Pınar, "Bu sezon balıkları beklenenin altında fiyatlarla satıyoruz. Bu da vatandaşın ilgisini artırıyor" dedi.

SOMON KALABALIK AİLELERİN TERCİHİ

Balık türlerine yönelik talep hakkında da bilgi veren Kadir Pınar, “Vatandaşlar genellikle istavrit ve mezgit gibi uygun fiyatlı balıklara yöneliyor. Kalabalık aileler ise daha ekonomik olması nedeniyle somonu tercih ediyor. Levrek ve çipura satışlarında düşüş gözlemliyoruz” diye konuştu.

“ŞU AN TEZGAHLARDA ÇEŞİT BOL”

Balıkçılardan Turgay Memiş ise mevcut dönemde tezgahlarda balık çeşitliliğinin arttığını belirterek, özellikle istavrit ve mezgitin oldukça kaliteli geldiğini vurguladı. Tezgahlardaki canlılık hem esnafı hem de vatandaşları memnun ediyor.

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Kaynak: AA

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