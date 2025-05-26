10 Bin İşçi Ordu Gibi Birden Hasat Yapıyor! Türkiye'nin En Büyük Hasadı Başladı, Tarlada 55 Markette 200 Liraya Satılıyor

TARLADAN MARKET RAFLARINA 300 ORANINDA FİYAT ARTIŞI

Hasan Altun, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına da dikkat çekti. Tarla fiyatının 55-70 lira arasında olduğunu söyleyen Altun, marketlerde ise aynı ürünün 150-200 liradan satıldığını belirtti. Aradaki fiyat farkının en büyük sebebinin aracılar olduğunu vurgulayan Altun, “Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılması için kooperatif modeli gibi çözümler devreye alınmalı. Bu sayede hem üretici kazanır hem tüketici daha uygun fiyata ürün alır” ifadelerini kullandı.