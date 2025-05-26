10 Bin İşçi Ordu Gibi Birden Hasat Yapıyor! Türkiye'nin En Büyük Hasadı Başladı, Tarlada 55 Markette 200 Liraya Satılıyor
Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden biri haline gelen Araban’da hasat dönemi başladı. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda gerçekleştirilen üretimde bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor. Eylül ayında ekilen sarımsaklar, Mayıs ortasından itibaren toplanmaya başlandı. Hasat sürecinde Gaziantep ve çevre illerden gelen 10 bin tarım işçisi görev yapıyor.
Kaynak: DHA
Sabah erken saatlerde tarlalara giren işçiler, topladıkları sarımsakları kümeleyip saplarını kestikten sonra kasalara yerleştiriyor. İki ay sürecek hasat döneminde çalışan tarım işçileri, günlük performanslarına göre 1.000 ile 2.500 lira arasında gelir elde ediyor.
ARABAN SARIMSAĞINA YOĞUN TALEP
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban sarımsağının raf ömrü, aroması ve iriliğiyle öne çıktığını belirtti. Altun, "Bizim bölgemizde sarımsak yaklaşık 9 ay toprak altında kalıyor. Bu süre boyunca daha fazla yağmur, güneş ve mineral alıyor. Sonuç olarak da hem lezzeti hem de dayanıklılığı artıyor. Bu özellikleri sayesinde Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor" dedi.
TARLADAN MARKET RAFLARINA 300 ORANINDA FİYAT ARTIŞI
Hasan Altun, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına da dikkat çekti. Tarla fiyatının 55-70 lira arasında olduğunu söyleyen Altun, marketlerde ise aynı ürünün 150-200 liradan satıldığını belirtti. Aradaki fiyat farkının en büyük sebebinin aracılar olduğunu vurgulayan Altun, “Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılması için kooperatif modeli gibi çözümler devreye alınmalı. Bu sayede hem üretici kazanır hem tüketici daha uygun fiyata ürün alır” ifadelerini kullandı.
ÜRETİCİLER ARACILARDAN ŞİKAYETÇİ
Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk, Türkiye genelinde birçok markete sarımsak gönderdiklerini ancak aracıların kazancının üreticiden fazla olmasından rahatsız olduklarını belirtti. Üreticilerle tüketicinin doğrudan buluşması gerektiğini ifade eden Öztürk, “En büyük sorunumuz aracıların yüksek kazancı. Bu zincirin ortadan kaldırılması çiftçiye de, vatandaşa da kazandırır” dedi.
‘ARABAN SARIMSAĞI TERCİH EDİLİYOR’
Ziraat mühendisi ve üretici Kadir Öztürk ise Araban sarımsağının Kastamonu sarımsağından daha uzun süre toprakta kaldığını ve bu nedenle daha iri ve dayanıklı olduğunu söyledi. Araban sarımsağının pazar payının her geçen yıl arttığını belirten Öztürk, iklim koşulları ve toprak yapısının ürün kalitesine büyük katkı sunduğunu vurguladı.