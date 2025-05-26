Hazır Giyim Kan Kaybediyor! Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden Açıklama

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, geride bıraktığımız iki yılın arkasından 2025 yılının ilk dört ayında da hazır giyim sektörünün zararla kapanış yaptığını açıkladı. Sektörün zor durumuna işaret eden Narbay, yaptığı basın açıklamasında yanlışlar ve yapılması gerekenlerden bahsetti. Uygulanan faiz politikasının enflasyonu körüklediğini anlatan başkan, bu gidişatla daha fazla konkordato ilanı ve iflasın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

2022-2024 döneminde resmi enflasyon yüzde 138 iken aynı dönemde asgari ücrette yüzde 249, politika faizinde ise yüzde 258 oranında artış olduğunu belirten Toygar Narbay, bu rakamlar arasındaki farkın yaşanan derin ekonomik krizin göstergesi olduğunu vurguladı. Asgari ücrette kağıt üzerinde büyük bir artış olsa da bunun çalışanların alım gücüne yansımadığını da ekleyen Narbay, gelir-gider dengesinin sektör aleyhine bozulduğunu bildirdi.

Merkez Bankası'nın faiz politikasını da eleştiren Narbay, 2024 yılında politika faizinin yüzde 50 seviyesinde belirlenmesinin bileşik faiz oranının yüzde 63,2’ye çıkmasına neden olduğunu söyledi. Başkan Narbay, buna rağmen, aynı dönemde döviz kuru sepetindeki artışın sadece yüzde 16 düzeyinde olduğunu belirtti. Bu farkın döviz bazında yaklaşık yüzde 40,5 oranında reel faiz verildiği anlamına geldiğini ifade eden başkan "Bugün hâlâ döviz bazında yüksek faiz vermeye devam etmekteyiz" dedi.

'ENFLASYONU TETİKLİYOR'

Şu anki ekonomi politikasının kur artışını baskılayarak enflasyonu kontrol altına almaya çabaladığını söyleyen Narbay "Yüksek faiz oranları, vadeli ve taksitli satışlara yansıyarak ürün fiyatlarını yukarı çekmektedir. Mesela, altı ay vadeli satılan bir üründe yüzde 60’lara ulaşan ticari faiz maliyeti nedeniyle üretici fiyata yüzde 30’un üzerinde ek faiz yükü koymak zorunda kalmaktadır. Bu da faizden kaynaklı fiyat artışlarının, enflasyona doğrudan geçişini tetikliyor" diye konuştu.

Durumun vahametini gözler önüne sererek açıklamalarını verilerle destekleyen Narbay, bu yanlışlardan hemen dönülmesi gerektiğini belirtti. Başkan Narbat, "İhracatçının rekabet gücünü ve sermaye yapısını aşındıran mevcut politikaların enflasyonu kalıcı şekilde düşürmeye engel olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik dengeyi koruyan, üretimi ve ihracatı merkeze alan yeni bir değerlendirme sürecine ihtiyaç duyulduğu çok açık" açıklamasında bulundu.