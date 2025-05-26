Sendika Protokol İmzaladı İşçi Üretimi Durdurdu, Tekgıda-İş'te TİS Krizi

Tekgıda-İş Sendikası Aramo şirketi ile devam eden tis sürecinde protokol imzaladı. Üyelerinin haberi olmadan imzalanan protokol nedeniyle işçi üretimi durdurdu. Sendika zorunlu açıklama yaparak "Henüz sözleşme imzalanmış değil sadece prensip anlaşmasıydı" duyurusunda bulundu.

Esma Karayel Esma Karayel
Sendika Protokol İmzaladı İşçi Üretimi Durdurdu, Tekgıda-İş'te TİS Krizi

Bursa’da faaliyet gösteren Aroma fabrikasında örgütlü Tekgıda-İş Sendikası, üyelerinin onayı olmadan işverenle toplu iş sözleşmesi taslağını imzaladı. İstanbul’da yapılan görüşmelerde imzalandığı belirtilen tis taslağına itiraz eden işçiler bugün iş bırakarak sendika yönetimine tepki gösterdi.

Üretimi durduran işçiler, tis protokolünün iptalini, yapılan eylemden dolayı hiçbir işçinin zarar görmemesini, Aroma bünyesinde çalışan tüm işçilerin kadrolu olmasını ve Toplu iş sözleşmesinin en geç bayram arifesine kadar imzalanmasını talep ediyor.

‘HENÜZ RESMİ BİR SÖZLEŞME YOK’

İşçilerin tepkileri üzerine sendika genel merkezinden de bir açıklama yapıldı. Şirket yetkililerinin İstanbul’da sendika yetkilileriyle görüşme yaptığı aktarılan açıklamada şöyle dendi: “Bu yıla ait ücret zammının 1 Ocak 2025’ten geçerli olacak şekilde, ücret zamlarının bu yıl için yüzde 30 civarında artıştan fazlasını kaldıramayacağı, sosyal yardımlarda bu yıl için artış yapılmaması ancak 1 Ocak 2026 yılından itibaren toplu sözleşmenin ikinci yıl ücret artışlarının altışar aylık periyotlarla olması, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sosyal yardımlarda da yıllık artış yapılması konularında bir ön mutabakat sağlanmış, prensip olarak sendika genel yönetimi bu süreci ve şirketin içinden geçtiği bu zor koşulları atlatabilmek için ‘evet’ demiştir. Ortada henüz resmi olarak imzalanmış bir toplu iş sözleşmesi yoktur.”

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