Ünlü Havayolu 110 Uçuşunu Birden İptal Etti: Binlerce Yolcu Havalimanında Kaldı

Kuzey Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Finnair, Finlandiya Havacılık Sendikası’nın (IAU) başlattığı grev nedeniyle 110 uçuşunu iptal etti. Helsinki Havalimanı'nda yaşanan aksamalar binlerce yolcuyu etkilerken, yeni grevlerin kapıda olduğu bildirildi.

Ünlü Havayolu 110 Uçuşunu Birden İptal Etti: Binlerce Yolcu Havalimanında Kaldı

Finlandiya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan Finnair, çalışan sendikasının grev kararıyla ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Grev kapsamında yurt içi ve yurt dışı toplam 110 sefer iptal edildi. Bu gelişme, yaklaşık 14 bin yolcunun seyahat planlarının bozulmasına neden oldu.

HAVALİMANINDA HİZMETLER AKSADI

Finlandiya kamu yayıncısı YLE'nin haberine göre, grev yalnızca uçuşları değil, aynı zamanda bagaj taşıma, ikram ve yer hizmetlerini de etkiledi. Özellikle Helsinki Havalimanı’nda yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle birçok yolcu havalimanında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ünlü Havayolu 110 Uçuşunu Birden İptal Etti: Binlerce Yolcu Havalimanında Kaldı - Resim : 1

FİNNAİR'DEN YOLCULARA DESTEK AÇIKLAMASI

Şirket, mağduriyet yaşayan yolculara destek olmak amacıyla alternatif uçuşlar ve ücretsiz rezervasyon değişikliği sunduğunu açıkladı. Finnair yetkilileri, müşteri hizmetleri ekiplerinin yolcularla bire bir iletişime geçerek yeni seyahat planları oluşturmak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

YENİ GREV TARİHLERİ GÜNDEMDE

IAU ile yürütülen görüşmelerin şu ana kadar sonuçsuz kaldığı bildirildi. Uzlaşma sağlanamazsa 30 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yeni grevlerin başlatılabileceği ve bunun daha fazla uçuş iptaline yol açabileceği kaydedildi.

Ünlü Havayolu 110 Uçuşunu Birden İptal Etti: Binlerce Yolcu Havalimanında Kaldı - Resim : 2

FİNNAİR, KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Şirket yetkilileri, hem sendika ile süren müzakereleri hem de yolculara yönelik destek çalışmalarını sürdürdüklerini duyurdu. Finnair, Avrupa’nın kuzeyinde günlük binlerce yolcunun bağlantı noktası olma özelliğini korurken, grev krizinin hızlı şekilde çözüme kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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