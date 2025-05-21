Ünlü Markette Satılan Salatalıkların İçinden Çıktı: Büyük Tehlike Böyle İfşa Oldu

ABD’nin Florida eyaletinde hizmet veren Bedner’s Farm Fresh Market’te satılan salatalıklarda Salmonella bakterisi tespit edildi. Yetkililer, halk sağlığına yönelik ciddi risk nedeniyle ürünlerin acilen geri çağrıldığını duyurdu.

Ünlü Markette Satılan Salatalıkların İçinden Çıktı: Büyük Tehlike Böyle İfşa Oldu

Florida merkezli Bedner Growers şirketi, 29 Nisan-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bedner’s Farm Fresh Market mağazalarında satışa sunulan salatalıklar için gönüllü geri çağırma süreci başlattı. Geri çağırmanın nedeni, bu ürünlerde Salmonella bakterisi bulaşma riski olarak açıklandı.

SALMONELLA NEDİR? KİMLERİ TEHDİT EDİYOR?

Salmonella, insan sağlığı açısından ciddi enfeksiyonlara yol açabilen tehlikeli bir bakteridir. Enfekte bireylerde yaygın olarak görülen belirtiler arasında:

Yüksek ateş

Şiddetli ishal (bazı durumlarda kanlı)

Mide bulantısı

Kusma

Karın ağrısı yer alıyor.

Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu enfeksiyon daha ağır seyredebiliyor. Nadir durumlarda bakteri kana karışarak hayati risk taşıyan sistemik enfeksiyonlara neden olabiliyor.

Ünlü Markette Satılan Salatalıkların İçinden Çıktı: Büyük Tehlike Böyle İfşa Oldu - Resim : 1

ÜRÜNLER NEREDE SATILDI?

Salmonella riski taşıyan salatalıkların, Florida’daki üç ayrı Bedner’s Farm Fresh Market şubesinde Boynton Beach, Delray Beach ve West Palm Beach mağazalarında doğrudan tüketiciye satıldığı bildirildi.
Yetkililer, belirtilen tarihler arasında bu marketlerden salatalık alan tüketicilerin ürünü tüketmemesi ve derhal imha etmesi gerektiğini vurguladı.

SAĞLIK YETKİLİLERİNDEN ACİL UYARI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve sağlık otoriteleri, vatandaşları uyararak olası risk taşıyan ürünlerin geri çağırma sürecine titizlikle uyulmasını istedi. Özellikle salmonella enfeksiyonunun ağır seyrettiği vakalar nedeniyle dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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