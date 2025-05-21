CHP'li Karatepe'den Bakan Şimşek'e Sert Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yazılı basın açıklaması yayımlayan Karatepe, Bakan Şimşek'in Türkiye'nin reel sorunlarından uzaklaştığını savunarak, "KOBİ'lerle değil, çiftçiyle değil; yatırımcılarla yurtdışında buluşuyor. Ama o yatırımcılar da yüksek faiz peşindeki sıcak para sahipleri" ifadelerini kullandı.

Karatepe, Şimşek'in son dönemde New York, Londra ve Doha'da gerçekleştirdiği temaslara dikkat çekerek, "Türkiye'deki üreticiye, çiftçiye uğramayan bir bakan, dışarıda faiz sunumu yapıyor. Yatırımcı dediği ise sadece yüksek faiz beklentisiyle gelen sermaye. Türkiye'yi ‘en çok faiz ödeyen ülke' olarak tanıtmakla övünüyorlar" dedi.

'ASIL SORUN DEMOKRASİ ZAFİYETİ'

Karatepe açıklamasında, Türkiye'nin asıl sorununun yabancı sermaye eksikliği değil, hukuk ve demokrasi zafiyeti olduğunu belirtti. "Güven, halkın iradesine saygıyla inşa edilir" diyen Karatepe, bağımsız yargının ve güçlü kurumların yokluğunda yatırım yapılabilir bir ortamdan söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

"Bugün Türkiye'nin yaşadığı kriz sadece mali değil, aynı zamanda meşruiyet krizidir" diyen Karatepe, bu koşullarda hiçbir ekonomik programın sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

Şimşek'in "ekonomi programı patikasında ilerliyoruz" açıklamasına da değinen Karatepe, mevcut politikanın üretimi değil ithalatı, istihdamı değil kayıt dışılığı, fiyat istikrarını değil alım gücü kaybını artırdığını ifade etti.

Türkiye'nin sadece ekonomik değil, siyasi bir değişime de ihtiyacı olduğunu belirten Karatepe, "CHP olarak bu düzenin değişmesi için hazırız. Türkiye'nin ihtiyacı, halkın sözünün geçtiği gerçek bir demokrasi. Sandık gelecek, bu düzen değişecek" ifadelerine yer verdi.