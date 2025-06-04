Aydın'da Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Aydın'da Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde gerçekleşti.

Aydın'da Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre, Çine yönünden Efeler’e seyir halinde olan Köksal T.A. idaresindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna çıkan Mustafa Satıcı’nın kullandığı 09 EG 282 plakalı araca çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'da Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı - Resim : 2

Kazaya karışan sürücü Köksal T.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Aydın
Son Güncelleme:
Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak Zamanı Olmayanlar İçin Temizlikte Devrim Gibi 20/10 Yöntemi: Çalışanlar Rahat Nefes Alacak
Aile İçi Kavga Kanlı Bitti Annesi İçin Babasını Bıçakladı Aile İçi Kavga Kanlı Bitti
Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı! Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı! Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı
Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti
Sakarya'da Cip, Kamyona Ok Gibi Saplandı! 1 Ölü Kamyona Ok Gibi Saplandı! 1 Ölü
Ofiste Tüketilmemesi Gereken 10 Yiyecek Açıklandı Ofiste Tüketilmemesi Gereken 10 Yiyecek Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek Hayatını Kaybetti
CHP'li Belediyelere Operasyonda Yeni Gelişme: 4 İlçe Belediye Başkanı Tutuklandı CHP'li Belediyelere Operasyonda Yeni Gelişme
İnfaz Kanunu Meclis'ten Geçti: Cezalarda Alt ve Üst Sınırlar Değişti, İşte Yeni Düzenlemeler... İnfaz Kanunu Meclis'ten Geçti
Aile İçi Kavga Kanlı Bitti Annesi İçin Babasını Bıçakladı Aile İçi Kavga Kanlı Bitti
Haziranda Sağanak Sürprizi! Meteoroloji İl İl Uyardı Haziranda Sağanak Sürprizi