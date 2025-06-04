Aydın'da Feci Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Çine yönünden Efeler’e seyir halinde olan Köksal T.A. idaresindeki 41 AIM 616 plakalı otomobil, tali yoldan karayoluna çıkan Mustafa Satıcı’nın kullandığı 09 EG 282 plakalı araca çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yoldan savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan sürücü Köksal T.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından başlatıldı.

Kaynak: İHA