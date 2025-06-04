Sakarya'da Cip, Kamyona Ok Gibi Saplandı! 1 Ölü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde cip ile kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Cipin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da Cip, Kamyona Ok Gibi Saplandı! 1 Ölü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Bilecik yönüne ilerleyen Bahadır Yavuz’un (38) kullandığı cip, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptı.

Sakarya'da Cip, Kamyona Ok Gibi Saplandı! 1 Ölü - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, ağır hasar gören araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz’un cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Sakarya
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