Sakarya'da Cip, Kamyona Ok Gibi Saplandı! 1 Ölü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde cip ile kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Cipin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Bilecik yönüne ilerleyen Bahadır Yavuz’un (38) kullandığı cip, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, ağır hasar gören araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz’un cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastane morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA