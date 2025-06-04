Aile İçi Kavga Kanlı Bitti Annesi İçin Babasını Bıçakladı

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi İddiaya göre, İsrafil D. annesiyle boşanma aşamasında olan babası babası Mikail D. ile sokakta karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre; baba ve oğul arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsrafil D. yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mikail D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İsrafil D.'nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma

Kaynak: İHA