Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı! Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı
TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş'un seçildiğine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 3 Haziran 2025 tarihli 94'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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