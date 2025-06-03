Numan Kurtulmuş Güven Tazeledi: İlk Mesajında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleşti. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde; AKP, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

BAHÇELİ İLE ÖZEL SELAMLAŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, başkanlık seçiminde oy kullanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na geldi. Devlet Bahçeli ile Özgür Özel Meclis kulisinde selamlaştı.

Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'na gelmek için salondan geçerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oturduğu yöne yönelerek selam verdi. Bahçeli, Özel'in selamını alarak ayağa kalktı ve iki lider tokalaştı. Bahçeli ile Özel burada kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin Özel'e 'Yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz' demesi dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ TURA GEÇİLDİ

İlk turda 549 milletvekili oy kullandı. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122 oy, İYİ Parti Milletvekili Cihan Paçacı 30 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 60 oy, Yeni Yol Partisi Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı. 10 oy da geçersiz kullanıldı.

İlk turda adaylar TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna ulaşamazken, birinci tur sonrası ikinci tur oylamaya geçildi.

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN BAŞKAN

İkinci tur oylamada Numan Kurtulmuş 306 oy aldı. Üçüncü tur oylama da tamamlandı. Numan Kurtulmuş üçüncü turda 329 oy alarak yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.

Seçimin üçüncü ve son turunun sonuçları şöyle:

AKP- Numan Kurtulmuş: 329 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 118 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 18 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 26 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 26 oy

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, seçilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda bir teşekkür konuşması yaptı. "28'inci Yasama döneminin ikinci devre seçimleri dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz bu itimat dolayısıyla her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki devre, fevkalade önemli işleri başardığımız bir dönem olacaktır” diyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Öncelikle bu süre içerisinde her şeyden evvel Türkiye'nin bizden beklentisi demokratik olgunluk içerisinde farklı fikirleri, siyasi konuları bu çatı altında başarıyla tartışabilmek ve milletin hayrına olabilecek sonuçları çıkarabilmektedir. Siyaset tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği, yarışın içerisinde olduğu ancak bir tarafıyla da farklı fikirlerin müzakere içinde, olgunluk içerisinde tartışıldığı bir demokratik nezaheti gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzde bekleyen işlerin halledilmesi hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekliyle çözülebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getirebiliriz."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Kurtulmuş, yeni dönemde en önemli meselenin müzakereye açık bir siyaset dilinin kurulması olduğuna dikkat çekerek, “Ayrıca bu dönem içerisinde, tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan terörsüz Türkiye meselesinin, ülkemizin halletmesi gereken en acil mesele olduğu konusunda herhalde hepimiz hemfikirizdir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında konuşarak halletmek ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki, partilerimizin tamamı TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Ümit ederiz ki, burada oluşturulacak komisyon da şeffaf ve demokratik teamüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentilerine cevap verebilir ve artık terör Türkiye'nin gündeminden kalkarak, 50 yıldır ülkemizin ayaklarına pranga vurulmuş olan bu terör belasından ülkemiz kurtulmuş olur. Ayıca terörsüz Türkiye meselesi aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükseltilmesi, birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilebilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. TBMM Başkanı olarak benim üzerime düşen sorumluluk; bu konunun şeffaflıkla ve açık yüreklilik Meclis'te görüşülmesi, konuların burada ele alınarak milletin fikirlerinin burada yansıtılmasıdır.

İnşallah bir müddet sonra bu çalışmalar bittiğinde hepimiz tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde, Türkiye'yi huzur, esenlik, barış ve adalet içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük bir hazzını yaşarız. Aynı şekilde terörsüz Türkiye meselesinin terörsüz bir bölgenin oluşturulması demek olduğuna da yürekten inanıyoruz. Bu konuda her birinizin tek tek çabalarının, bütün siyasi partilerimizin kurumsal olarak katkılarının tarihi önemde olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu konuda her zaman kendisini hayırla yad edeceğimiz, çabaları unutmayacağımız Sırrı Süreyya Önder arkadaşımız da bir kere daha buradan rahmetle, saygıyla anıyorum.”

İÇ TÜZÜK VURGUSU

Konuşmasında demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir Meclis İç Tüzüğü'nün yapılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğine vurgulayan Kurtulmuş, “Ümit ederim ki, kısa süre içerisinde partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak, Türkiye demokrasisinin standartlarının milli iradenin merkezi ve demokrasinin kalbi olan TBMM'de daha da yukarıya çıkartılması için çok güçlü bir İç Tüzük çalışmasını hep beraber gerçekleştirebiliriz” dedi.

Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı::

“Sonraki dönemlere ve gelecek nesillere karşı bir başka sorumluluğumuz ise; Cumhuriyetimizin ikinci asrını, sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı olmasını düşündüğümüz bu yüzyılı sivil, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ile taçlandırmak hepimizin üzerine düşen sorumluluktur. Hep beraber zor bir çalışma dönemine giriyoruz. Siyasetin bir tarafı mücadele diğer tarafı ise müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir ama sonunda tokalaşarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebiliriz. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28'inci dönemin ikinci devresini büyük başarılara imza atarak geçirmiş olacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi