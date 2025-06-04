CHP'li Belediyelere Operasyonda Yeni Gelişme: 4 İlçe Belediye Başkanı Tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Adana ve çeşitli illerde bazı kamu görevlilerinin de aralarında yer aldığı şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu 14 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar.

Hakimlik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA