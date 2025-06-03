CHP'nin 31 Yıllık Belediye Başkanı Adliyeye Böyle Sevk Edildi

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında 7. kez seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de var.

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CHP'nin 31 Yıllık Belediye Başkanı Adliyeye Böyle Sevk Edildi

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında 7. kez seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerini de kapsayan 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CHP'nin 31 Yıllık Belediye Başkanı Adliyeye Böyle Sevk Edildi - Resim : 1
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

BELEDİYE BAŞKANLARI ADLİYEDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarının yanı sıra, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'a ilişkin yürütülen dosya ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Büyükçekmece Belediyesi'ni de kapsıyor.

CHP'nin 31 Yıllık Belediye Başkanı Adliyeye Böyle Sevk Edildi - Resim : 2
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

31 Mayıs’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla birçok isim ve belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve 7. kez Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün de yer alıyor.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı bulunan 5 zanlı daha sonradan yakalanırken, 3 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu, 3 kişinin ise yurtdışında bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Kaynak: AA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Hasan Akgün
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