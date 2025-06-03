Yunanistan Alarm Verdi: Türkiye'den Giden Fıstık Çekirdeklerinde Büyük Tehlike

Türkiye'den ihraç edilen ürünlerde gıda güvenliği alarmı sürüyor. Avrupa Birliği'nin Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi verilerine göre, Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen organik fıstık çekirdeklerinde aflatoksin tespit edildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Yunanistan Alarm Verdi: Türkiye'den Giden Fıstık Çekirdeklerinde Büyük Tehlike

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen ürünler tehlike saçmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) üzerinden yayımlanan yeni bildirime göre organik fıstık çekirdeklerinde aflatoksinler tespit edildi.

Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen organik fıstık çekirdekleri sınırdan geri gönderildi.

Yunanistan Alarm Verdi: Türkiye'den Giden Fıstık Çekirdeklerinde Büyük Tehlike - Resim : 1

SAĞLIĞA ZARARLARI

Aflatoksinler, özellikle "Aspergillus flavus" ve "Aspergillus parasiticus" adlı küf türleri tarafından üretilen toksik bileşiklerdir. Genellikle nemli ve sıcak koşullarda yetiştirilen gıda ürünlerinde (örneğin fıstık, mısır, ceviz, buğday) bulunurlar. İnsan sağlığı açısından oldukça tehlikelidirler.

İşte aflatoksinlerin insan sağlığına başlıca zararları:

1. Karaciğer hasarı ve karaciğer kanseri

- Aflatoksin B1, en toksik formudur ve güçlü bir karaciğer kanseri (hepatoselüler karsinom) etkenidir.
- Kronik düşük doz maruziyeti, karaciğer hücrelerinde mutasyonlara ve tümör oluşumuna yol açabilir.
- HBV (Hepatit B Virüsü) taşıyan bireylerde karaciğer kanseri riski daha da artar.

2. DNA hasarı

-Aflatoksinler DNA’ya bağlanarak mutasyonlara neden olur. Bu durum kanser dışında da genetik hasar ve hücre fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.

3. Bağışıklık sistemi baskılanması

- Bağışıklık hücrelerinin üretimini ve fonksiyonunu azaltarak vücudu enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirir. Özellikle çocuklar için tehlikeli.

4. Gelişim geriliği

Sürekli düşük dozda aflatoksin maruziyeti, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir.
Anne sütü yoluyla bebeklere de geçebilir.

5. Akut toksisite (Aflatoksikozis)

Yüksek dozda maruz kalındığında:

-Şiddetli karaciğer yetmezliği
-Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı
-Sarılık ve ölüm gibi ciddi belirtiler görülebilir.

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